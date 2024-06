Názor

Americký deník The New York Times v posledních letech většinou nepublikuje články, jejichž autoři by se byli schopni zastat Izraele. Od té doby, co začala válka v Gaze, to platí dvojnásob. Proto potěší, že se komentátor Bret Stephens v NYT pokusil o vcelku objektivní článek, který se týká Spojených států, Izraele a Ukrajiny.