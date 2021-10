Názor

Má být prezident aspoň dočasně zbaven pravomocí? Je balvanem, který brání průběhu standardních procedur? Tato otázka se objevuje osm let, kdy je prezidentem Miloš Zeman. Jenže teď jde o zdravotní handicap, který by ji měl stavět do jiného světla. Oprostit ji od sympatií, antipatií či ideového nánosu vůbec a soustředit se na technikálie úřadu a jeho vykonávání. Jde to vůbec?