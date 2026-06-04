Jsem si přitom vědom toho, že číslo 186 není nijak zvláště zaokrouhlené (a to ani v soustavách rozdílných od desítkové, tedy samozřejmě s výjimkou soustavy na bázi 186 a poněkud polovičaté hodnoty 60 v soustavě jednatřicítkové), ale pokládám za velmi pravděpodobné, že obzvláštník Jakub Hron by netoužil po standardních oslavách nějakých kulatin.
(K čemuž ještě dodávám, že slovo obzvláštník není původním výtvorem Hronovy jinak velmi originální jazykozpytecké dílny: je známo již z počátku 17. století, kdy je ve svých pamětech použil Jindřich Hýzrle z Chodů, tehdy ovšem ve významu „kůň se zvláštním určením“; jako označení člověka s nezvyklým životním stylem je poprvé doloženo k r. 1786 v českém překladu díla Knihy mravů křesťanských dánského osvícenského teologa Jakoba Friedricha Feddersena.)
Jakub Hron (přízvisko Metánovský si začal psát podle místa svého narození někdy snad kolem 30. roku věku) pocházel z relativně chudých poměrů. Již v základní škole začalo být patrné jeho nadání, a tak jej rodiče na přímluvy pana faráře a pana učitele po delším váhání nakonec poslali do českobudějovického gymnázia (byť tak do primy nastupoval jako šestnáctiletý, tedy o dost starší než jeho spolužáci). Na něm ovšem po nějaké době dostal consilium abeundi neboli důrazné doporučení odejít (důvody nejsou známy), a tak nakonec ve věku 25 let složil maturitu v Jindřichově Hradci.
|
Svěrák: Cimrman ztělesňuje české mindráky. Byl to smolař a zneuznaný génius, jindy by světu ukázal
Poté studoval matematiku a fyziku na Filozofické fakultě v Praze, následně odešel do Vídně, kde studia dokončil a získal aprobaci gymnaziálního učitele uvedených předmětů. Od roku 1871 pak působil v Hradci Králové, kde mezi jeho bažáky (jak říkal těm, kdo baží po vzdělání, neboli studentům) patřili mj. Alois Rašín, pozdější ministr financí ČSR, Albert Pražák, uznávaný literární historik a předseda České národní rady v době Pražského povstání, a slavný profesor medicíny Otakar Srdínko.
Každá jeho učební hodina byla – především, leč nikoliv pouze kvůli jeho originálnímu výrazivu – pro jeho bažáky fantastickým happeningem (i když tehdy se tento výraz ještě nepoužíval), a proto byl jako zpyták ( „profesor“, neboť prozkušuje – zpytuje – znalosti bažáků) velmi oblíben, a to až do r. 1897, kdy se nedobrovolně a předčasně stal výslužníkem ( „penzistou“) nedlouho poté, co oslovil zemského školního inspektora „pane vrchní zemský pozorováku“ (lat. inspicere – „pozorovat, zkoumat“, doslovně „nahlížet dovnitř“).
Kromě své pedagogické činnosti se věnoval i vynálezectví a vědě. Jeho nejslavnější výtvor, a také asi jediný, který měl alespoň nějaký praktický význam, byl buňát, kalamář, který svou důmyslnou konstrukcí využívající atmosférický tlak zaručoval, že hladina inkoustu v namáčce (té části, kde se namáčí pero) byla stále stejně vysoká. Tento kalamář údajně koupili rodiče pětiletému Karlu Čapkovi, a ten jej pak (abych tak řekl: ještě údajněji) používal při psaní i v dospělém věku (nesporné je, že Čapek míval buňát na svém pracovním stole, pravděpodobně však pouze jako dekoraci).
|
Lepě svédští tlové se batoumají v lednici…
Kromě buňátu (jenž své jméno získal díky baňatosti) nám však Hron zanechal i řadu nápadů na další vynálezy, mezi nimiž byl kulstínměr (nástroj na zjišťování kosmických odlehlot čili vzdáleností mezi Zemunou a Slunem či oběhavkami sluneční soustavy, jehož podstatou bylo měření pomocí sledování stínu v nástroji obsažených koulí), bezkolejný vozohyb (lokomotiva, která nepotřebovala koleje, neboť byla vybavena mechanismem, který koleje těsně před ní kladl a těsně za ní opět sbíral) a další, vesměs nerealizované ideje, jako byl například nápad exaktně určovat míru liberalismu obyvatelstva Francie měřením tvarů ňader pařížských soch.
Zcela originální byly zejména jeho výpravy do hájemství české mluvovědy. Protože jej znepokojoval pádový synkretismus (identita tvarů různých pádů téhož slova: např. pána je tvar 2. nebo 4. pádu), navrhl a ve svých dílech u vzorů hrad a město prosazoval pro odlišení od 1. pádu rozšíření koncovek ve 4. pádě do podoby (vidím) hradoa, městoa v čísle jednotném a (vidím) hradyfe, městafe v čísle množném.
Daleko proslulejší však jsou Hronovy kreace v oblasti slovní zásoby. Zde zejména křísil dávno neproduktivní příponu –ba (jež se vyskytuje ve slovech jako prosba, hudba, úlitba…), a tvořil tak novotvary jako konba („konání“), žijba („život, existence“), čujba („vnímání“, od číti), umba („schopnost“, odvozeno od uměti) a desítky dalších, a kromě toho systematicky vylepšoval zvukovou podobu těch českých slov, v nichž stojí několik souhlásek vedle sebe: vytvořil tak řeku Velotavu, spojku nýborž a známý jazykolam poopravil do formy skorz kork; asi nejdůležitější z nich byla háma („hmota“), již pak užil i ve svých spisech filozofických, v nichž např. pro pojem „materialismus“ volil výraz hámitenstvo.
|
O vztazích mezi Čechy a Němci druhdy a dnes
Zasáhl ovšem i do dalších oborů, mezi něž patří měravna („geometrie“), z níž studoval zejména hranatiny, kosáty, ruťáty (od zh-rout-iti se, tj. stereometrické objekty se zhroucenou – v dnešní terminologii ovšem spíše zborcenou – plochou) a další tělesa, chemie a fyzika, v nichž se zabýval bezdíláty („atomy“) a nedrobami („molekulami“) hámy, mezi něž spekulativně vkládal kuličky tenýru („jemného éteru“, odvozeno od tenký), myselba („logika“), kde v Hronově díle vyniká zejména spis Put myselby ze Stagyry do Metánova, v níž naznačuje cestu, jak dovést dílo Aristotela ze Stageiry k finální dokonalosti, a v neposlední řadě libomudravna („filozofie“), kde se v dobovém sporu mezi výše jmenovaným hámitenstvem a vidinatenstvem („idealismem“, odvozeno od vidina) kloní k druhému, i když si od něj zachovává odstup diktovaný věcatelností („realismem“).
V literatuře o Hronovi se dále občas uvádí, že mezi jeho slovotvorné kreace patří i originální názvy pro jablečný závin, jejž kvůli svinutí při přípravě údajně nazýval jablkové svinstvo, pro pohovku, v Hronově terminologii údajně hovník, a pro špičatý klobouk hronoid s větráním a současně mechanismem pro odvod dešťové vody, o němž Hron údajně prohlašoval, že je to jeho pohlavní pokrytec. Osobně se však domnívám, že tyto lexikální ražby jsou spíše výmyslem Hronova fanklubu …
Ať je to však s výrazy uvedenými v předchozím odstavci i s dalšími Hronovými kreacemi jakkoliv, je zřejmý fakt, že Jakub Hron Metánovský vše, co vytvořil, mínil zcela vážně – a že právě proto je jeho odkaz pro dnešní dobu daleko cennější než rádoby vtipné deklamovánky Rubešovy a dalších dobových autorů, a to jednak jako inspirace typicky českého humoru, ale také jako – a možná zejména – jako příklad hravosti, (nejen jazykové) logiky a odvahy experimentovat.