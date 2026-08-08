Některé zažité, zlidovělé fráze mívají rozumný základ, ale jejich nadužívání z nich dělá prázdnou floskuli. Jednou z takových je: „To ukáže až čas.“ Jen velmi zřídka naleznete frázi, že čas už ukázal.
Začíná další kolo ve schvalování výstavby plavebních stupňů na Labi u Přelouče. Ten projekt se táhne už desítky let, podobně jako zlepšení plavebních podmínek na Labi u Děčína. Obojímu brání ekologické organizace.
Ředitelství vodních cest už do ekologických studií od počátku devadesátých let minulého století investovalo na obě akce dohromady 600 milionů korun. Území kolem Přelouče je nejdůkladněji prozkoumaný ekologický biotop v Evropě. V místě plánovaného přeloučského jezu a zdymadla bylo objeveno na deset druhů motýlů, z nich sedm zvláště chráněných, a 28 druhů vážek. Pod hladinou řeky výzkumníci našli 30 druhů ryb, z nichž nejméně dva jsou ohroženy. Budou rybí přechody.
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Ředitelství vodních cest tvrdí, že po splavnění Labe do Pardubic by se po řece mohlo převézt 300 tisíc tun nákladu a 150 tisíc tun mezi Pardubicemi a Děčínem. V Přelouči by v roce 2050 mohlo proplout 2 691 tun nákladů, což si lze představit jako 108 plně naložených kamionů. Nyní se Ředitelství vodních cest chystá na další schvalování EIA (vlivů stavby na životní prostředí). Jestli uspěje, začne se stavět v roce 2031 a dokončit by se mohlo v roce 2035, tedy skoro čtyřicet let po předložení prvních návrhů.
Příčiny a následky
Jedním z argumentů ekologů je, že tak jako tak tuzemská říční doprava skomírá. Ale je to typická záměna příčiny a následků. Skomírá pro nesplavnost Labe. Zkusme jiný argument: Polsko od roku 2010 postavilo 2 800 kilometrů nových dálnic. V roce 2010 mělo sotva 1 500 kilometrů. Doprava mezi východem a západem Evropy obchází Českou republiku právě Polskem a Rakouskem. Tak proč stavět nové dálnice, když po těch našich okreskách nikdo nechce jezdit?
Nevím, zda jsou v Berounce stále zlatí úhoři, nejsem rybář. Ale je jisté, že v době, ke které se povídka Oty Pavla váže, už byly regulovány a splavněny Labe i Vltava.
Na ochranu přírody, konkrétně na Děti Země, narazil i projekt rozšíření Baťova kanálu na Zlínsku. Investice za miliardu korun, z toho polovinu by měl nést soukromý podnik a zbytek dotace, zahrnuje propojku kanálu s tokem řeky Moravy a unikátní zdvihadlo lodí a také dobudování přístaviště v místní části Zarazice a ve Vnorovech. Tím se vytvoří mezi Veselím a Vnorovy plavební okruh, což nikde jinde na kanále není. U přístavišť by ona soukromá firma vybudovala také příslušné turistické zázemí.
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„Na Baťově kanále jedete buď nahoru, nebo dolů. Ale tento okruh bude unikátní záležitostí, která by mohla navýšit návštěvnost kanálu o 70 procent,“ řekl starosta Veselí nad Moravou Petr Kolář pro Hodonínský deník. Ze 100 tisíc nynějších návštěvníků by se mohlo stát 170 tisíc ročně.
„Rozšíření přístavu mělo naplňovat nějaký jasný veřejný zájem, neboť jde jen o dotování soukromé rekreační zábavy na řece Moravě a na Baťově kanálu,“ napsaly soudu Děti Země a argumentovaly ochranou přírody. Odpočinek, sport a zábava pro 170 tisíc lidí a obživa pro obyvatele v okolí podle nich a správních soudů veřejným zájmem není. Kolik vzácných živočichů by záměr vyhubil, spolek nedoložil, ač ekologisté jsou schopni přesně vypočítat, kolik lidí vyhubí silniční automobilová doprava.
Baťův kanál má dnes délku 60 kilometrů a vede z Otrokovic do Hodonína. Myšlenka regulace řeky Moravy je stará několik staletí. Ujal se jí Antonín Baťa a kanál se stavěl v letech 1934 až 1938. Dnes je vyhledávanou turistickou senzací s řadou unikátních technických řešení. Má se zasypat? To půjde těžko, kdovíco všechno by nákladní doprava aut se štěrkem poškodila…
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Obrana země, nebo boj proti změně klimatu a ochrana přírody? Poněkud falešné dilema
Co by se dělo, kdyby dnes přišel Jakub Krčín (1535–1604) s projektem rybniční soustavy na Třeboňsku? To obnášelo odvodnění mokřadů a bažin. Vyvraždění mnoha živočichů, dokonce chráněných, a vodních ptáků! Následně vytvoření řady umělých vodních nádrží. Ekologická katastrofa, ten odpar vody! Nechal vybudovat i největší rybník Rožmberk, nacházející se přímo na Lužnici u vsi Hlína. Za účelem jeho ochrany byla současně s jeho výstavbou vytvořena Nová řeka, převádějící povodňové průtoky Lužnice do Nežárky (tehdy nazývané Včelnice, dříve německy Naser).
Takže on ještě stavěl umělé kanály? Nepřípustný zásah do krajiny! V rybnících že se chovají ryby? Jsou zdravé, podpořily hospodářský vzestup kraje, ale komu to prospělo? Zbohatlé šlechtě a církvi! A jemu samému také, Krčín se narodil do chudého selského rodu, ale chudý rozhodně neumřel.
Lužnice i Nová řeka jsou už dlouhá léta vyhledávány vodáky pro své sportovní i turistické krásy. V roce 1977 bylo Třeboňsko zařazeno do mezinárodní sítě biosférických rezervací UNESCO v rámci programu Člověk a biosféra. Třeboňsko bylo vyhlášeno 15. listopadu 1979 výnosem Ministerstva kultury České socialistické republiky chráněnou krajinnou oblastí (CHKO), účinnosti nabyl 14. března 1980.
Čas ukázal.
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10. ledna 2025