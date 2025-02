Od Mnichova přes Moskvu a Jaltu zase do Mnichova

Poslední slovo 20:00

Často se teď připomínají osmdesátá výročí různých událostí z konce druhé světové války, což bude jistě ještě pokračovat přinejmenším do května – kupodivu však (zdá se mi alespoň) se přitom zapomnělo na podrobnější připomínku Jaltské konference, která se konala ve dnech 4.–11. února 1945 a jejíž výsledky měly na svět a zvláště na Evropu určující vliv ještě více než 40 let po ukončení konfliktu, tedy déle než jakákoliv jiná událost z konce války (a mají jej do určité míry dodnes).