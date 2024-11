Pět set let pro Cimického. A železný kartáč pro Lékařskou komoru

Krom toho Chlívek irituje, jak často je případ Cimický srovnáván s případem Feri. Ty kauzy jsou totiž v jednom klíčovém aspektu nesrovnatelné. Nejen v délce trvání, nejen v množství znásilnění, nejen v častém opakovaném zneužití stejné oběti, ale zejména v tom, že za Ferim dívky přišly, protože je nějakým způsobem osobně přitahoval, i když s ním nechtěly mít sex či nechráněný sex. (Pro jistotu: tím Chlívek nezlehčuje vinu exposlance, a už rozhodně neříká, že byl potrestán příliš přísně).

Jenže za lékařem Cimickým přišly ženy a slečny zraněné a hledaly léčbu. Utekly ze situací, které je trápily do „bezpečí psychiatrické nemocnice“, přišly s bolestí a zraněním a dostalo se jim zneužití a násilí. Těžko si představit něco horšího, snad krom znásilnění vlastním rodičem.

Jestli existuje nějaká verze středověkého konceptu očistce, tak nechť si ji pan doktor užije do plného hrdla. A protože většina tuzemců preferuje východní rity, tak nechť si každý představí, do čeho se má v příštím kole bytí tento gauner převtělit. Chlívek své vlastní návrhy radši spolkne.

Další neskutečná věc je, že pan Cimický je stále lékařem a psychiatrem. Ano, soud mu sice nepravomocně zakázal deset let vykonávat praxi, ale co k čertu dělá Česká lékařská komora? Za co jiného by měl být člověk zbaven navěky licence léčit, než když svého lékařského titulu a prostředí ordinace a nemocnice zneužije k ubližování pacientům, nota bene nezletilým? Když místo léčby traumatu znásilnění nabídne další sexuální násilí?

Běda vám, pane Kubku, běda všem, kteří už pětatřicet let jen jeden kryjete druhého. Můžeme citovat z všemožných přísah a dokumentů, třeba z disciplinárního řádu komory, podle něhož je v bodu r) „Lékař povinen nezneužít ve vztahu k nemocnému jeho důvěru a závislost jakýmkoliv způsobem.“ Jste slepí a nevidíte, jste hluší a neslyšíte?

Jak reagovala ČLK na „drby“, které se o Cimickém vedly nejméně tři dekády? Nikdo nikdy o ničem celých čtyřicet let nepochyboval? A zejména, jak reagovala na veřejná obvinění, na policejní vyšetřování, na soudní verdikt?

Martin Čaban se serveru Seznam zprávy připomíná, že Psychiatrická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně se s Cimickým rozžehnala už v březnu 2022, ale stejně jako Chlívek nevěřícně zírá na ticho a mlčení, které slyšíme z České lékařské komory. Psychiatrická společnost je dobrovolné profesní sdružení (v podstatě spolek jako jakýkoli jiný, třeba Jednota fyziků a matematiků), zato Česká lékařská komora je zákonem určená instituce, jejímž je každý lékař povinně členem. Jak to že je celou dobu zticha?

Mohli bychom se ve spravedlivém hněvu také ptát, proč i tak solidnímu člověku jako primáři Zdeňku Bašnému stačilo se jen Cimického zbavit a nechat ho nadále řádit v privátu, ale to by bylo matoucí míchání zločinu s nedůsledností.

Každopádně v souvislosti s „kauzou Cimický“ vyplouvají na povrch další historky a svědectví. Česká psychiatrie i Česká lékařská komora by si měly pořídit pořádný kartáč a začít se drbat a drbat. Aby ty prasárny, jichž se po čtyřicet let dopouštěl pan doktor Cimický, měly alespoň nějaký očistný efekt.

Když si Chlívek vzpomene, že tohle všechno by se možná ututlalo, kdyby se Miloš Zeman nerozhodl udělit Cimickému státní vyznamenání, obracejí se v něm všechny knihy, slezy i bachory.

Aspoň to Záhořovo lože, když už ne Očistec.