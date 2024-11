Cimický a cynici. Bílé pláště si chtějí uchovat status nadlidí

Nemá žádného smyslu otloukat panu Kubkovi jeho hloupě formulované výroky o hlavu, protože nechápe, co říká. Je na tom vlastně podobně jako pan Cimický, žije obalen tlustým krunýřem alibismu a vlastní nadřazenosti, o psychologii pacienta patrně v životě neslyšel.

Jenže Lékařská komora měla o víkendu sjezd, proto se dalo čekat, že se lékaři na tenhle obří problém vrhnou. Ale nevrhli, oni vlastně ani nediskutovali, oni jen schválili bezzubé prohlášení. Na popud jedné lékařky, řadové členky Komory, vypracovali usnesení: „Sjezd České lékařské komory jednoznačně odsuzuje chování těch lékařek a lékařů, kteří se dopustili protiprávního nebo neetického jednání v souvislosti s výkonem svého povolání.“ No to je intelektuální počin jako hrom. Člověk by rovnou řekl, že to byl sjezd vrcholných cyniků.

Nechtějí, aby jim pacienti věřili?

Lze vzít vážně veškeré námitky, které jsme od lékařů slyšeli, počínaje tím, že nemohou vyšetřovat jako policie činnost svých členů, až po skutečnost, že jim zákon nedovoluje vyloučit nikoho do doby, než jej odsoudí nezávislý soud. Ovšem nicnedělání je to poslední, co by společnosti i lékařům pomohlo.

To se ve své nadutosti ani na vteřinu někdo z Komory nezamyslel nad tím, že jim napadené ženy nevěřily, že Komora svým jednáním odrazuje pacienty od stížností a spíš než jako profesní sdružení dbající o lékařské standardy se chová jako sdružení zločinců, které má jediný úkol, krýt nepravosti, dokud to jde, a pokud to praskne, trochu se formálně zastydět.

Nicnedělání Komory znamená, že lékaři a lékařky jsou se stávající situací spokojení a nechtějí, aby se změnila. Nechtějí nic vědět a nechtějí, aby jim pacienti věřili, jako profesní skupinu je zajímá jen pověstný „klid na práci“.

Cožpak nejde ani pomyslet na to, že by se třeba lékaři, který napadá pacienty/tky, mohla praxe dočasně pozastavit? Nelze vypracovat nějakou metodiku, která by umožnila alespoň monitorovat, případně metodicky vést lékaře, kteří mají s pacienty problémy? Nelze udělat krok směrem k pacientům a snažit se obnovit důvěru v lékaře? Když jde o peníze, lékaři dokážou zmobilizovat média i zákonodárce, mezi nimiž je mimochodem spousta lékařů, hýří aktivitou ve všech směrech. V případě týrání pacientů je reakce Komory nulová.

O neblahém počínání pana Cimického se mezi lidmi z oboru vědělo a to dlouhé roky, nikdo s tím nic nedělal, ale dalo se to přičíst na vrub bývalého režimu. Dnes nic takového neplatí a lékaři se tváří, jako by ke zneužití jejich postavení docházelo jen jednou za sto padesát let. To je neudržitelné.