První profík mezi politickými komedianty. Přinese Grolichův nový styl lidovcům popularitu?

Volební sjezd KDU-ČSL bude v dubnu jen formalita, stejně jako podzimní klání o post nového senátora za Vyškovsko, do kterého se Grolich také pustí. Má to zkrátka předem v kapse a na mladou a mimo jižní Moravu pořád neokoukanou tvář je tak dobré si začít zvykat. A poznat ji.
Z krajského přeboru do první ligy totiž nemíří jen mladý politik, ale také ostřílený komik. Člověku by se mohlo zdát, že těch je v české politice habaděj – a měl by jistě pravdu. Tenhle komik je ale jiný. Však to také byl hlavní slogan jeho kampaně v roce 2020 – z triček, kšiltovek a billboardů svítilo, že „Grolich je jinej“. On se totiž na rozdíl od ostatních politických bavičů komediálními stand-upy svého času i živil. A tuhle svou zkušenost z dob před politickou kariérou mocně využívá už od prvních úspěšných krajských voleb před šesti lety.
Znát je to hlavně v jeho komunikaci na sociálních sítích, kde se krom jiného prezentuje pro někoho vtipnými, pro jiného rádoby vtipnými videi. I zde ale platí, že nic se nemá přehánět. Ne každý je u vytržení z toho, když jím zvolená elita ve vysokých funkcích šaškuje před kamerou a podbízí se facebookovému či instagramovému publiku.
Bude Grolich zachráncem KDU-ČSL, nebo se z něj vyklube iniciátor předsmrtné křeče à la ČSSD?
Každý má samozřejmě jiný vkus. Ale třeba nekonečná série videí, v nichž Grolich hraje vlastního voliče, který s nesnesitelným moravským akcentem chrlí výčitky na svého hejtmana, si v trapnosti nezadá se slavnou Alenkou hranolkou nebo infantilními videi sněmovního pirátského potěru.
Ocenit naopak lze jiné dovednosti, které piloval při stand-upech. Grolich umí ve srovnání s konkurenty mluvit mnohem jednodušeji a přesvědčivěji, působí obyčejně a lidsky a díky tomu dokáže lidem odprezentovat i nepopulární kroky, aniž by na tom byl bit. Smysl pro humor mu v tom samozřejmě pomáhá také.
Někdy až příliš odlehčený Grolich versus toporný a křečovitý styl Marka Výborného, jenž nejvyšší stranický post po Velikonocích opustí, to je jako nebe a dudy. Je paradox, že zrovna zástupce konzervativní KDU-ČSL je na „sockách“ nejvíc cool ze všech jihomoravských politiků. I když konzervativní...
Grolich je nadějí lidovců, lákat voliče bude podobně jako Kuba, míní politologové
Přestože by se mohlo z předchozích řádků zdát, že pro volební úspěch je potřeba mít poladěnou hlavně formu, obsah sdělení má také pořád ještě svůj význam. A i ten zřejmě bude chtít Grolich významně proměnit. Bude to zkrátka pro lidovce léčba šokem na všech frontách, neboť z Grolichových vyjádření je zřejmé, že patří k nejliberálněji smýšlejícím členům strany, a proti spolustranickým „konzervám“ se opakovaně vymezil.
Bude zajímavé sledovat, jestli nový styl zachrání uvadající popularitu křesťanských demokratů. Jestli stabilní voliči lidovců překousnou komika z Brna. Jestli případní noví dárci hlasů vydrží déle než jedno volební období, nebo tihle sexy lidovci s datem výroby léta páně 2026 získají jen krátkodobé sympatie roztěkaných uživatelů TikToku, o které je později stejně připraví Piráti.
Budoucí šéf strany se nechal slyšet, že teď KDU-ČSL startuje nikoli na pěti nebo třech procentech, ale na nule. Dělá si tím trochu průhledné alibi pro případ absolutního neúspěchu, ale když člověk ten pohled přijme, zkazit se toho dá opravdu docela málo. A třeba bude dál fungovat to, co na svém kamarádovi už před časem ocenil jiný stand-up komik Pavel Tomeš: „Překvapuje mě, kolik ateistů může jeden člověk donutit volit lidovce.“