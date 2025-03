Bude Lipavský autentickým ódéesákem? Nemusí to být přímo Churchill, ale ani ryzí prospěchář

Je Lipavský autentickou tváří strany modrého ptáka, řekněme jejího liberálního proudu, nebo čirý prospěchář? To ať posoudí jeho spolustraníci a v posledku především jeho potenciální voliči. Jakmile ty politik přesvědčí, může protestovat celé kolokvium politologů a bude jim to k ničemu. Z celé této transakce tedy Lipavský nemusí vyjít jako prachsprostý převlékač kabátů. A není to úplně ku podivu.

Ode zdi ke zdi

Svět je přece plný nejen politiků, kteří ve zralejším věku nereprezentují a neříkají věci, jež si napsali na prapor kdysi v mládí. U politiků, na které má společnost přirozeně přísnější metr, je to jen viditelnější. Tím viditelnější, čím víc jsou jejich postoje médii zaznamenávány. Kdo by si nahrával nebo natáčel, co řekl soused či švagr před několika desítkami let. Že si protiřečí, mu připomene maximálně jeho vlastní žena. Samozřejmě mnohem laskavěji, než jak to udělají novináři číhající na jakékoliv politikovo zaškobrtnutí.

A to teď už vůbec neřešíme masový přesun zleva doprava v dobách revoluce. Původně bezpartijní jedinec nemusel příliš vysvětlovat, proč ve veřejném životě obhajuje do té doby nevídané a neslýchané postoje. Horší to měli předlistopadoví komunisti, kteří už nejen že jimi nechtěli být, dokonce se ocitli na té straně politického spektra, která jejich kritikům umožnila ukazovat na ně se slovy „ode zdi ke zdi“.

Jako nejslavnější příklad výměny stranického trička bývá uváděn britský expremiér Winston Churchill. Nikdo nepochybuje o tom, že jeho čtyřicetiletá kariéra konzervativce byla nadmíru úspěšná, až hvězdná, přičemž je dobře známo, že předtím hájil dvě desítky let barvy liberálů. A že ještě předtím, úplně na začátku své kariéry, si už jednou konzervativní stranu fronty vyzkoušel, to už je dnes zcela nepodstatné.

Zajímavou figurou je v tomto směru bývalý prezident Miloš Zeman, jehož konstatování, že „jen blbec nemění názory“, prakticky pardonuje všechny „převlékače“. Ne že by on do této kategorie nějak vzorově spadal (nemyslím blbce, ale převlékače), nicméně jako politik, který nikdy nebyl ryzím sociálním demokratem, právě jejich stranu kdysi po revoluci postavil na nohy a dovedl hlavním vchodem do Strakovy akademie. Po skončení této fáze své kariéry nebyl socialistou už ani nominálně, neboť zůstal reprezentantem kategorie svého druhu – Zemanovcem.

Ficův zdivočelý sociální demokrat

To současný slovenský premiér Robert Fico je reprezentantem levice od chvíle, kdy se objevil na politické scéně. V malém již před Listopadem, když vstoupil do komunistické strany, ve velkém pak v 90. letech, kdy se stal poslancem. A i když později, před čtvrtstoletím, založil svou vlastní partaj, ta má ve svém názvu dosud vepsáno, že je sociálně demokratická. Pravdou současně ale také je, že fakticky je dnes Fico už spíše představitelem národně konzervativního politického proudu. A že nedávno vystoupil na trumpovské Konferenci Konzervativní politická akce (CPAC) ve Washingtonu, která před několika lety řešila i téma „boje proti socialismu“, je už jen třešnička na dortu.

O pozoruhodném profilu Ficovy strany svědčí i její nejnovější majstrštyk. Ve snaze zajistit pro vládu ztracenou parlamentní většinu se ve středu stal novým ministrem dosavadní poslanecký rebel Rudolf Huliak, který ještě před pěti lety kandidoval za možná víc než jen polofašistické Kotlebovce. Miloš Zeman by nejspíš řekl, že Fico přijal do svého stáda jednoho „zdivočelého sociálního demokrata“, jak kdysi označoval české republikány Miroslava Sládka.

Pro inspiraci Robert Fico nechodí jen do Ameriky. Už dlouhé roky mu coby jakýsi vzor slouží předseda vlády sousedního Maďarska Viktor Orbán. Ten je sice reprezentantem téže strany ještě déle než Fico, prakticky od jejího vzniku na konci 80. let, ale také u něho jsme viděli nemalý vývojový oblouk. Kdysi liberální Fidesz je dnes jedním z nejvýraznějších představitelů národně-konzervativní politiky v Evropě. Jak vidíme, zde změnil svůj profil nejen jednotlivec, ale vlivem jeho působení i celá politická strana. A buďme spravedliví, jistě to není jen jeho dílo, ať už ho vnímáte pozitivně, či negativně.

A jsme u toho, co bylo uvedeno na začátku. Když se omezíme regionálně, tak matadoři středoevropské politiky dnes stojí jinde než v době, kdy začínali. Jsou sice stále reprezentanty týchž stran, stojí ale v čele výrazně odlišného politického proudu. Silné osobnosti mu dokážou dát tvář a razanci, ostatní se vezou a přizpůsobují.

Kde v tomto kvasu skončí Jan Lipavský, to samozřejmě teprve uvidíme. Do velkého rizika jde nejen ministr zahraničí, ale i celá ODS. On i strana můžou nakonec splakat nad výdělkem. Dnes ale nemůžeme vědět, zdali bylo určitě chybou přivést Lipavského do řad ODS. Co když je víc pravdy než ironie ve slovech zejména pirátských kritiků, že se jejich bývalý spolustraník už dávno chová, jako by byl členem ODS?