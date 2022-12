O předsudcích a jak jsme zaujatí. Věříme jen tomu, čemu věřit chceme

Lidé mají sklon si plést to, co očekávají, že se stane, s tím, co by si přáli, aby se stalo.

Podle vydavatele Eurointelligence.com Wolfganga Münchaua behaviorální psychologové proto mají výraz „confirmation bias“, česká odborná obec používá termín „konfirmační zkreslení“. Možná je to pochopitelnější jako předpojatost a zaujatost. Nevnímáme informace, které nejsou konzistentní s našimi názory či ideologií, a vstřebáváme jen to, s čím souhlasíme. Každý to dělá. Já i vy. A sociální sítě to v soudobé společnosti napumpovaly steroidy. V bublinách a ozvěnových komorách lidé jen posilují své předpojatosti a zaujatosti.