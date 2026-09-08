Návrhy na exhumaci a prozkoumání ostatků Jana Masaryka se objevily v roce 2024. Předpokládal jsem, že nikdo soudný k tomu nedá souhlas. Jak je vidět, řešení se našlo a příbuzní se obešli. V roce 2025 se otevřelo vyšetřování mimo jiné na základě předání dokumentů souvisejících se smrtí Jana Masaryka ze zahraničních archivů.
Tyto dokumenty nebyly, pokud je mi známo, poskytnuty odborné veřejnosti k posouzení. Navzdory zjevné fascinaci „zahraničními archivy“ šlo podle dostupných informací jen o zahraniční diplomatické ohlasy na Masarykovu smrt a svědectví z druhé ruky. Žádný relevantní přínos k vyšetřování tyto dokumenty nemají.
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Více možných vysvětlení
Faktem zůstává, že k teorii vraždy nebo smrti pod nátlakem se během uplynulých bezmála 80 let nenašly žádné skutečné důkazy. Všechny takzvané důkazy jsou z třetí ruky. Vyšetřování Masarykovy smrti proběhla v minulosti řada. Těžko předpokládat, že by všechna byla tak nedokonalá nebo zmanipulovaná.
Před desítkami lety byly jistě mnohem lepší předpoklady ke zjištění pravdy. Společným rysem minulých vyšetřování je jednak nejednoznačný výsledek a vždy značný ohlas veřejnosti. Dnes nejsou a nemohou se objevit noví svědci, takzvané nové dokumenty nic nového nepřinášejí.
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O Masarykově smrti se dá spekulovat donekonečna. Faktem zůstává, že k smrti došlo v extrémně složité mocenské situaci, která nabízí více možných vysvětlení. Pro účast někoho dalšího na smrti Jana Masaryka ale nikdy nebyl a ani dnes není jediný skutečný důkaz. Na tom nic nezmění výsledek současného zkoumání. Výklad našich dějin výsledek nejnovější manipulace s ostatky Jana Masaryka nezmění.
Autor je historik.