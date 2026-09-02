Nechte Jana Masaryka spát. Vyšetřování jeho „vraždy“ se začíná měnit ve frašku

Štěpán Hobza
Glosa   15:00
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Na hřbitově v Lánech probíhá exhumace těla Jana Masaryka. Odborníci doufají, že...

Na hřbitově v Lánech probíhá exhumace těla Jana Masaryka. Odborníci doufají, že forenzní analýza pomůže objasnit skoro osmdesát let starou záhadu jeho smrti. (2. září 2026) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Na hřbitově v Lánech probíhá exhumace těla Jana Masaryka. Odborníci doufají, že...
Na hřbitově v Lánech probíhá exhumace těla Jana Masaryka. Odborníci doufají, že...
Jan Masaryk (30. prosince 1938)
Na hřbitově v Lánech probíhá exhumace těla Jana Masaryka. Odborníci doufají, že...
33 fotografií
Již popáté (a potřetí od Sametové revoluce) se otvírá vyšetřování smrti Jana Masaryka, tentokrát včetně exhumace těla. Nabízí se otázka, zda je to k něčemu dobré.

Dnes ráno přišla ČTK se zajímavou zprávou, že policie na zámku v Lánech exhumuje tělo někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka. Ponechme stranou otázku, zda se na tělesných ostatcích po téměř 80 letech skutečně dá něco vypátrat.

Jmenovitě v situaci, kdy se velmi dobře ví, jak Masaryk umřel – 10. března 1948 vypadl z okna ministerstva zahraničí. Pokud někdo z polorozložených kostí opravdu průkazně doloží, že Masaryk byl z okna vystrčen, pak se budou přepisovat dějiny detektivky.

Policie v Lánech exhumuje ostatky někdejšího ministra zahraničí Masaryka

Experti se okolnostmi Masarykovy smrti zabývali již pětkrát – z toho vyšetřování StB z roku 1948 můžeme právem zavrhnout jako politicky motivované. Ta z roku 1968, a zejména z let 1993 a 2001, která už byla konána s explicitním záměrem prokázat v Masarykově pádu z okna zlý úmysl, už šmahem odmítneme stěží. Netřeba připomínat, že ani v jednom z případů se žádný průkazný důkaz nepodařilo objevit.

Poškození odkazu svého otce

Jak přesvědčivě doložila řada historiků, Jan Masaryk trpěl psychickými problémy. Během druhoválečného londýnského exilu se se zbytkem politické reprezentace okolo prezidenta Edvarda Beneše upsal proruské politice a budoucí orientaci československého státu primárně na východ.

Občas se to sice někdo snaží vyvrátit poukazováním na Masarykova slova o „mostu mezi Východem a Západem“ z roku 1944, leč už nedodávají b, a sice způsob, jak na tato Masarykova slova zareagovalo tehdejší sovětské vedení. Poté, co Masaryka za podobné uvažování náležitě vyplísnilo, se již československý ministr zahraničí o nic podobného nikdy nepokusil, a naopak tuto koncepci v novoročním projevu roku 1945 explicitně odmítl.

Na hřbitově v Lánech probíhá exhumace těla Jana Masaryka. Odborníci doufají, že forenzní analýza pomůže objasnit skoro osmdesát let starou záhadu jeho smrti. (2. září 2026)
Na hřbitově v Lánech probíhá exhumace těla Jana Masaryka. Odborníci doufají, že forenzní analýza pomůže objasnit skoro osmdesát let starou záhadu jeho smrti. (2. září 2026)
Na hřbitově v Lánech probíhá exhumace těla Jana Masaryka. Odborníci doufají, že forenzní analýza pomůže objasnit skoro osmdesát let starou záhadu jeho smrti. (2. září 2026)
Jan Masaryk (30. prosince 1938)
33 fotografií

Když se těsně po květnu 1945 začalo ukazovat, že spolupráce se Sověty vůbec nebude tak růžová, jak si během války náš londýnský exil představoval, dosud zbylým demokratům bylo jasné, že je zle. Až do února 1948 však na takzvané třetí republice, která již měla do opravdové parlamentní demokracie velmi daleko, zejména kvůli vyřazení pravicových stran, s komunisty aktivně spolupracovali.

Masaryk byl ze všech těchto demokratických politiků specifický tím, že dokonce ani během komunistického puče v únoru 1948 na svou funkci nerezignoval, čímž ho de facto posvětil. Nikdo mu nemůže připisovat sympatie s technikami Gottwaldových „karlínských kluků“, zlí jazykové by ale mohli obstojně říct, že komunistům sehrál roli „užitečného idiota“.

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Právě z toho titulu měli pouhých 14 dní po převratu pramalou motivaci jej násilně odstraňovat, zatímco Masarykův psychický stav musel být na bodu mrazu. Sám nejlépe chápal, jakým způsobem poškodil odkaz svého otce. Oficiální verze o sebevraždě tedy dává lepší smysl než konspirační verze o vraždě.

Tučná poznámka pod čarou

Miloš Zeman se proslavil bonmoten, že nejhorší, co se může stát politikovi je, že se stane směšným. Přeneseně to platí pro celou společnost. Pokračující vyšetřování Masarykovy smrti se totiž pomalu ale jistě začíná měnit ve frašku. Chce se říct pelíškovské „a komu tím prospějete“?

I kdyby se skutečně podařilo zjistit foul play, popřípadě dokonce identitu Masarykova vraha (tato pravděpodobnost se rovná nule), bude to k něčemu dobré vyjma zadostiučinění několika konspiračních badatelů?

Celé to začíná připomínat slavnou Čapkovu povídku Pád rodu Votických, kde se nadšený archivář snaží vyšetřit pochybné úmrtí z 15. století. Když se po velké intelektuální námaze a angažování detektiva Mejzlíka konečně dobere k „zaručenému pachateli“, je z toho krásná a tučná poznámka pod čarou.

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