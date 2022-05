Názor

VYROZUMĚNÍ. Na Praze 5 by bylo možné činit vycházky, během kterých by se daly dobře demonstrovat nešvary současných architektonických projektů a developerské manýry. A můžeme začít rovnou na Andělu, kde se uprostřed nadjezdů, podjezdů a vjezdů do tunelu krčí chudinka bývalá Ringhofferova secesní vila.