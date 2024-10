Šéfka sociální demokracie Maláčová ještě nehnula prstem. Antikomunistická kavárna už ale mobilizuje

Bezprostředně po sjezdu ze strany demonstrativně vystoupili její dlouholetí členové a bývalí ministři Petra Buzková a Tomáš Petříček, protože nesouhlasí s jejím směřováním. Toto gesto bylo doprovozeno varováním z mnoha stran, že hrozí slučovací sjezd, na kterém by patrně KSČM sociální demokracii obratem pohltila, či to, že se strana promění v převodovou páku Vladimira Putina.

Novinářští poručíci Dubové přispěchali a Janě Maláčové moudře vysvětlují rozdíl mezi sociálními demokraty a bolševiky. Je revoluce za rohem, chodí po Česku ozbrojené milice „komoušů“ a chystají se na násilné převzetí moci? Nikoli.

Ve skutečnosti se zatím nepohnul ani lísteček, jen Jana Maláčová verbálně odmítla jedno polistopadové tabu, které vlastně ani fakticky neplatilo. S komunisty se nemluví, opakují dokolečka antikomunisté, a tento svůj postoj znovu a znovu veřejně stvrzují a vydávají za jediný přípustný, čímž mimochodem velmi připomínají prominenty minulého režimu.

Jako strašení návratem Habsburků

Politici se s komunisty baví již předlouho. Předlistopadové členy KSČ má ve svých řadách vládnoucí ODS i dnes marginální sociální demokracie a vlastně všechny strany. S komunisty spolupracoval Václav Klaus, když potřeboval být zvolen prezidentem (mnozí pamatují slavnou fotografii z lánského balkonu), komunisty využíval Miloš Zeman, Jiří Paroubek i Andrej Babiš. Hrozit návratem komunistické diktatury v roce 2024 připomíná strašení návratem habsburské dynastie na český královský trůn v roce 1953.

Svět, společnost i politika se po pádu komunismu, tedy jeho ruské odnože, kterou jsme tu pěstovali, hodně změnili. Koneckonců kovaný předlistopadový komunista, někdejší stranická kádrová rezerva a voják Československé lidové armády, trénující se na protiimperialistického rozvědčíka byl zvolen prezidentem republiky. Strašit komunistickým nebezpečím zabírá už jen v omezené societě, škodolibý Miloš Zeman by možná řekl v pražské kavárně.

Stojí též za pozornost, jak antikomunistická úderka pokrytecky útočí na tuzemské komunisty a zahraničním často fandí. KSČM se zřekla násilí, diktatury proletariátu, ale ponechala si slovo komunistický v názvu, odmítla se přejmenovat. Straníci dost dlouho upřímně a veřejně vzývali vše, co se jim na minulosti zdálo sympatické a to natolik důsledně, až je to stálo většinu politického vlivu. V sousedních zemích bývalého „tábora míru“ komunisté převlékli kabáty, přejmenovali své strany a rázem se bez jakékoli hlubší sebereflexe mohli tvářit, že s komunistickou minulostí nemají nic společného, a vládnout i za potlesku tuzemských antikomunistů.

Snazší než řešit skutečné problémy

Nicméně našim komunistům se letos povedl jakýsi minicomeback pod vedením Kateřiny Konečné v koalici Stačilo! Bodovali v eurovolbách i krajských volbách. Ohrožení demokracie to rozhodně neznamená a ani po spojení se sociální demokracií to na ústavní většinu, neřku-li převzetí moci, nevypadá.

Kateřina Konečná ve štábu Stačilo! (21. září 2024) FOTO MAFRA – Radek Vebr

Proč je kolem téhle, stále ještě nevzniklé, spojené levice takový humbuk? Protože její odsuzování nestojí ani špetku intelektuálního úsilí a ze skříně je možné vytahovat nejrůznější strašáky, od Fierlingera po Putlera. Čím přehnanější strašení, tím lépe.

Člověk musí mít pro tyhle panikáře vlastně pochopení, je mnohem snazší vyvolávat strach z něčeho fiktivního než se zabývat chronickými společenskými problémy, jako je propad reálných příjmů, bytová nouze, pracující chudí… Stačí chvilka nadávání na komouše a hned se vám uleví, navíc pomyšlení, že „zachraňujete“ zemi před pádem do nicoty vám dá zapomenout na vše nepříjemné.