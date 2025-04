Jaromír Štětina byl náš vzor z doby idylické novinařiny

S Jaromírem Štětinou jsem se svého času občas potkával v rámci své práce, ale žádnou hlubokou vzpomínku na něj vlastně ani nemám. Poprvé to bylo někdy kolem roku 1997, když měl besedu na fakultě sociálních věd UK.

Chtěli jsme tehdy ještě s přítelkyní Šárkou vyrazit přes Tádžikistán do Afghánistánu a věděli jsme, že se v této oblasti pohyboval. Nabídl nám, že můžeme jet za agenturu Epicentrum, kterou tehdy provozovali s Petrou Procházkovou. Měl odvážnou vizi přejít na vlastní pěst načerno hranici přes řeku Amudarju a na zpáteční cestě se nechat zatknout ruskými pohraničníky, kteří tuto bývalou sovětskou hranici strážili. Považovali jsme to za bláznovství, ale on to tímto způsobem dělal a vycházelo mu to.

Vlastně nám za jednu přednášku řekl věci, které se člověk ve škole nedozvěděl celá léta. Nejmladším generacím novinářů už tehdy přednášeli vesměs teoretici a nezměnilo se to doposud. Třeba, že je dobré mít „střechu,“ najít si někoho, kdo vás bude provázet a držet nad vámi ochranou ruku a vy se s ním za to budete kamarádit a taky mu méně nebo více dávat peníze.

Je to princip, na kterém funguje i zakládání humanitárních misí, jde o to, nalézt klíčové aktéry k oboustranně výhodné spolupráci.

Do Afghánistánu jsme nakonec neodjeli za Epicentrum, nýbrž sami za sebe. Celá cesta vypadala jinak, v metropoli Tádžikistánu Dušanbe jsme se zkontaktovali s ambasádou afghánského státu, tehdy představovaným Ahmadem Šáhem Masúdem a letěli vrtulníkem, zpátky jsme se svezli helikoptérou najatou mezinárodním červeným křížem na pomoc při zemětřesení, jež tehdy zdevastovalo část místních hor.

Válka z obou stran

Jaromír Štětina měl vlastní plány a nerad do nich někoho pouštěl. Dokázal ale dělat věci, do nichž by dnes už nikdo nešel. Udržoval kancelář v Moskvě se zaměřením na celý postsovětský prostor. V roce 1996 založil kancelář Epicentra v Hong Kongu, aby sledoval jeho přechod pod čínskou správu. Vydal se přes Gruzii a kavkazské hory s tamními bojovníky do válčícího Čečenska, od ruských úřadů si za to vysloužil doživotní zákaz vstupu.

Když 11. září 2001 teroristé z al-Káidy zaútočili na Spojené státy a Američané si to šli s nimi do Afghánistánu vypořádat, objevil se tam také, pronajal si i s Petrou Procházkovou dům v Kábulu a sledoval dění hned u zdroje.

Dělal na první pohled šílené věci, které měl promyšlené a vždy to dopadlo dobře. V divokém Afghánistánu třeba vyrazil na raftu sjet řeku Balch z Bamjánu až do Mazáre Šarífu, plul přes místa, kde do té doby neviděli jediného cizince.

Razil například princip, že se válka musí pokrývat z obou stran a vždy se v zájmu zachování vyváženosti snažil proplížit mezi liniemi. A dařilo se mu to. Bohužel toto je už stará škola, která platila nanejvýš ještě do první války na Donbase, kde něco takového skutečně šlo.

Válka, která vzešla z ruské agrese vůči Ukrajině, už má jiná pravidla a na obou stranách se od novináře vyžaduje i kus loajality. Kdo se nepodřídí, jde ze hry ven nebo je (na ruské straně) vyštván ze země či zavřen.

Někteří z ruských žurnalistů, které Jaromír Štětina potkával v zákopech různých válek, jsou dnes součástí té druhé strany se vším všudy. I s tím, že dělají propagandu. Bohužel se dá očekávat, že tímto směrem se bude žurnalistika i dále vyvíjet a idylické pobíháni mezi liniemi je minulostí, na kterou budeme jen vzpomínat.

Od stolu ne

Jaromír Štětina naší generaci novinářů dal jedno – princip, že novinařina se nedá dělat od stolu a je třeba být v terénu. A to nejenom tam, kde se tvoří dějiny, ale i třeba v regionální žurnalistice, když pokrýváme témata typu ranní mrazy v ovocném sadu. Prostě to, že je potřeba v noci vstát a do toho sadu se vydat. Inspiroval nás, že k cestě za reportáží je třeba udělat všechno, třeba si i výlet sám zaplatit a pak doufat, že se to z honoráře vrátí, nebo taky ne.

A taky že je třeba naučit se dělat více novinářských profesí, natáčet, fotit, psát… Ačkoli by se zdálo, že tyto principy redakce vítají, opak bývá pravdou. Mnohdy musí takový novinář bojovat i s míněním kolegů, že od stolu se všechno zvládne nejlépe.

Dnes se přidávají i sociální sítě, což ale už zákonitě využily a uzurpovaly další generace nezávislých influencerů a blogerů, kteří posunují novinařinu včetně té z krizových oblastí o něco dál a vyžadují opět adaptaci na své vlastní principy. Ten hlavní, být u toho, ale zůstává.

Prostě Jaromír Štětina pro mnohé nás byl inspirací, která nás doslova nakopla k další práci. Za to mu díky a také v tom zanechal – kromě své tvorby – jasný otisk v české žurnalistice.