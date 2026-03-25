Zůna v roli Háchy? Ministr obrany se chová racionálně, ale veřejného vděku se nedočká

Zbyněk Petráček
Komentář   18:00
Ministr obrany Jaromír Zůna to má těžké. I když vystupuje racionálně a působí nenápadně, tak trochu vypadá jako poslední komunistický ministr obrany Václavík, a protože je ve vládě za Okamurovu SPD, příliš široké sympatie asi nezíská. Ale do té funkce šel dobrovolně, ne pod namířeným samopalem, takže pro mnohé „má, co chtěl“. Přes to vše s ním našinec může cítit jakési pochopení.
Jaromír Zůna, místopředseda vlády a ministr obrany (24. března 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Zůna se ocitá pod tlakem ze dvou stran. Jednak ze strany prezidenta Pavla i spojenců NATO, aby Česko dávalo na obranu pět procent HDP. A také pod tlakem Okamurovy SPD, aby neříkal to, co si myslí, za čím stojí většina občanů a co v roce 2022 odhlasovala i OSN: že Rusko je vůči Ukrajině agresorem.

Zůna z těchto tlaků uniká způsobem, který může působit – řečeno s cynickou nadsázkou – až háchovsky. Podrobil se lídrům SPD a jejich urážlivým manýrům. Třeba když souhlasil s tím, že se nebude vyjadřovat k mezinárodním věcem. Aby náhodou nezopakoval „nehoráznost“, že Rusko napadlo Ukrajinu. Nebo když jako loutka vystoupil ve videu okamurovců. Někdo by mohl říci, že podobně, jako se nechal od nacistů ponižovat Hácha.

A zároveň tam, kde může, Zůna trvá na své vojenské racionalitě. S tím, že prospěje armádě a státu. Ale ani tak se veřejného uznání asi nedočká. Někdo by mohl říci, že podobně, jako se Hácha nedočkal uznání za to, že dostal z koncentráku studenty vězněné od 17. listopadu 1939.

Ale tyto příměry jsou samozřejmě přehnané. Vraťme se k dnešku.

Podle vojenské logiky, ne podle Okamury

Nyní se Zůna vyslovuje proti závazku k růstu obranných výdajů. Ale pozor. Z jeho strany to není vzdor ani proti prezidentu Pavlovi, ani proti prezidentu Trumpovi. Je to vzdor proti takto konstruovaným závazkům obecně.

Zůna říká. Proč to musí být právě pět procent HDP? Proč se na to musí přísahat tady a teď? Podle něj je to politické rozhodnutí, politický závazek. A i když sám ten závazek nepodráží, i když respektuje, že ho politicky hájí prezident, Zůna jako voják nesouhlasí s jeho formou, jak říká v rozhovoru pro iDNES. Má pro to argumenty.

Ten závazek je cílen k roku 2035. Ale může dnes někdo vědět, jak bude vypadat bezpečnostní situace v roce 2035? Kdo před pěti lety věděl, že letos se bude válčit na Ukrajině, v Íránu i jinde? A platí to i naopak: může už teď někdo vědět, že v roce 2035 závazek nesplníme?

Zůna má v mnohém pravdu. Tyto závazky jsou politické, symbolické, opírají se o dohodnutou konvenci. Opírají se o nějaké dohodnuté číslo, ke kterému se upneme, aniž by to mělo oporu v odborných argumentech. Pár příkladů.

Proč se cílová míra inflace stanoví na dvě procenta? Že by nějaký expert nebo výpočet dospěl k závěru, že od inflace vyšší než dvě procenta začíná ekonomický a společenský průšvih? Ne, je to prostě konvence, dohoda.

Podobně pařížská klimatická dohoda stanoví, že průměrná teplota na Zemi se do roku 2100 nesmí zvýšit o víc než 2 °C. Výsledek složitého výpočtu? Ne. I toto je konvence, dohodnutá výše laťky.

A něco podobného platí pro výdaje na obranu. Říkat to přímo do očí Trumpovi by asi nebyla dobrá strategie. Ale diskutujeme-li v domácím prostředí, zda se držet symbolických procent, nebo pojmů jako „kvalita výstavby armády“, není na tom nic špatného.

Pokud na toto upozorňuje ministr Zůna, nemusíme ho hned podezírat, že je hlásnou troubou Okamury. A naopak. Pokud Zůna říká, že české plnění závazku cílenému k roku 2035 nelze zatím zpochybnit, nemusí to říkat jen proto, aby se lísal k Trumpovi.

Třeba se Zůna drží vlastní vojenské racionality. Uznává, že lidé jako prezident Pavel se na to dívají politicky. A sám odmítá tlak z vedení SPD, že prý změny na ministerstvu obrany jsou pomalé.

Vojáci musí poslouchat svou vrchnost

Zůna je voják, vychovaný – tak jako Petr Pavel či Karel Řehka – v hierarchickém prostředí. V prostředí, kde nefunguje diskuse, ale rozkaz. Teď je v politické roli ministra, tudíž můžeme sledovat, jak ho vnímají občané a voliči.

Přesně to říci nelze, k tomu by byl třeba solidní průzkum. Ale jisté opěrné body se už rýsují mimo jiné na webových diskusích. Třeba názor, že Zůna je „konečně ministr obrany, který se chová civilně a přitom ví, co říká“. Anebo spíš opovržlivě formulovaný protinázor: „Hlavně musí poslouchat svou vrchnost. Co je to za generála?“

Ale to je nepochopení. Že generál „musí poslouchat svou vrchnost“, je jádro resortu obrany v demokracii. Ať už si o Zůnovi, Okamurovi a SPD myslíte cokoliv. Voják, jenž by v politice „neposlouchal svou vrchnost“, se ocitá na cestě k puči nebo juntě. Argentina si teď připomíná 50 let od chvíle, kdy vojáci „přestali poslouchat svou vrchnost“, a výsledkem byla neblahá junta.

Tak pozor. Nemusí se nám líbit ani Zůna, ani jeho politická vrchnost. Ale je-li demokraticky zvolena a ministr Zůna ji poslouchá, patří to tak nějak k věci. Ať se nám to líbí, nebo nelíbí.

