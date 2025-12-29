Zůnův náhubek jako bezpečnostní riziko, na vládě by však nový ministr obrany mluvit měl

Konkrétně, že to vše myslel vlastně jinak, ne-li přímo opačně, než původně na tiskové konferenci říkal. Tedy žádná podpora Ukrajiny, žádná muniční iniciativa, a i nad nákup amerických bojových letadel páté generace F-35 zavěsil otazník. A vůbec, dostal náhubek, o zahraniční politice už prý na veřejnosti nesmí mluvit, což je mimochodem požadavek v očividném rozporu s naším ústavním pořádkem.
Celá tragikomická historka však nepřímo mnohé naznačuje o procesu sestavování nové vlády, Okamurově straně Svoboda a přímá demokracie (SPD) i o bezpečnostní a zbrojní politice nadcházejícího Babišova kabinetu. Konkrétně tedy „mluví“ nikoliv přímo zmíněné ponižující videohovory, nýbrž jejich celkový kontext.
Nepolíbený domácí politikou
Tři ministři, nominovaní do vlády SPD, neměli s Okamurovou partají dosud nic společného. V případě ministrů zemědělství a dopravy jde o lidi v minulosti personálně propojené s Andrejem Babišem či s prostředím ANO nebo Agrofertu. U ministra obrany se podobná jasná stopa z veřejných zdrojů dohledává jen těžko, nicméně rozhodně jej nelze charakterizovat ani jako člověka patřícího do sítě SPD.
„Je to jeden z nejvzdělanějších a nejkultivovanějších generálů Armády České republiky. V životě toho hodně zažil, od misí na Balkáně po struktury NATO,“ zhodnotil počátkem prosince nastávajícího ministra obrany pro Seznam Zprávy Jakub Landovský, bývalý velvyslanec ČR při Severoatlantické alianci.
Zůna ovšem až do jmenování ministrem zůstával domácí politikou skoro nepolíbený. Respektive si asi nedal moc práce, aby zjišťoval názorové rozpoložení fanoušků SPD na sociálních sítích. A nepochopil, že svým vyjádřením na tiskové konferenci, kde konstatoval, že Rusko je agresor, Ukrajině nutno pomáhat, v muniční iniciativě pokračovat a letadla F-35 určitě nakoupit, hodil do názorových bažin Okamurových příznivců granát.
Straně se skutečně začal bortit elektorát a místopředsedovi Fialovi proto nakonec nezbylo než vzít nového ministra jako cirkusového medvídka na řetěz a obejít s ním trapné videokolečko.
Oproti tomu, Tomio Okamura i Radim Fiala jsou především obchodníci, kteří pilně obhospodařují své toxické políčko, což jim zajišťuje parlamentní posty a vliv. V praxi však právě kvůli tomu ani nechtějí moc zlobit.
Vědí, že muniční iniciativa české daňové poplatníky skoro nic nestojí, ba na ní vlastně nepřímo vydělávají, poněvadž přináší zisky českým zbrojovkám. A tudíž mocné lobby, která si dovede prosadit své zájmy.
Mentální nepřipravenost voličů ANO
Podobně si své zájmy dokáží zajistit i USA. Pokud Donald Trump ve zdravici Andreji Babišovi k zisku premiérského křesla výslovně zmínil stroje F-35, asi jen blázen by zkoušel jejích dodávku do Česka stornovat, i kdyby se zjistilo, že je ekonomicky hodně nevýhodná. Americká odveta by totiž asi byla ještě nevýhodnější.
Muniční iniciativou se má po novém roce, konkrétně 7. ledna, zabývat Bezpečnostní rada státu. Andrej Babiš dosud signalizoval výhrady, ale týkaly se možné korupce či přehnaných marží. Jinak muniční iniciativu zmiňoval jako „principiálně dobrou věc“ nebo jako projekt, který naši spojenci oceňují. Lze tedy předpokládat, že přežije i za Babišovy vlády, byť asi s nějakými úpravami. A se zákazem vyslovovat na veřejnosti její jméno, platným v podstatě pro všechny členy kabinetu.
Podoba naší podpory Ukrajině bude primárně záviset i na dalším vývoji konfliktu či na konkrétní podobě mírového uspořádání. Nejnovější setkání Donalda Trumpa s Volodymyrem Zelenským na Floridě údajně, dle americké strany, přineslo pozitivní posun, leč kolik podobných prohlášení jsme již slyšeli?
Pokud konflikt v brzké době skončí, byť, bohužel, asi nikoliv dle ukrajinských představ, úsilí Babišovy vlády se nejspíše zaměří na zapojení domácího byznysu do projektů poválečné rekonstrukce Ukrajiny. Povleče-li se dál, může vyústit i v prudký nárůst bezpečnostních rizik, které lze nyní jen obtížně přesně odhadnout.
Citovaný Jakub Landovský na Jaromíru Zůnovi nejvíce ocenil jeho schopnost koncepčně analytické práce. Na vládě by tedy určitě mluvit měl, obzvlášť bude-li mír na Ukrajině ležet v nedohlednu. Nicméně ani voliči hnutí ANO nejsou mentálně připraveni na nutnost zvyšování výdajů na obranu, natož na úpravu svých domácích sklepů na improvizované protiletecké kryty. Což se může stát.
Setrvačnost volební kampaně i celkové zaměření na starší ročníky a spíše nízkopříjmové skupiny obyvatel tudíž snadno předem umlčí i řadu politiků hnutí ANO, politicky protřelejších než generál Zůna. Ke škodě naší obranyschopnosti. A Zůnovo dosavadní účinkování v domácím politickém sitcomu vede též k otázce, zda pro Babišovu vládu nebude časem lepší hledat politickou podporu v klidnější části spektra než u prvoplánových populistů z SPD.