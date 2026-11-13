Slovenský generál na pozadí kulturních válek. Musí být hrdina bez chyby?

Součástí programu byla projekce nového slovenského filmu Generál Golian, po níž následovala diskuse s režisérem, scenáristou a klíčovými herci. Film se mi líbil. Jen jsem netušil, jak intenzivně naši sousedé prožívají i zdánlivou drobnost, jakou je generálův způsob konzumace bramborové polévky.
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Na vysvětlenou: režisér Juraj Štepka si posteskl, že recenzenti jeho hrdinovi vyčítají mlaskání. Prý tím trpí důstojnost významné historické osobnosti. Připomněl jsem při diskusi českou zkušenost: v oceňovaném Českém století jsme zase viděli Benešův zadek. Utrpěla tím prezidentova reputace?
A došlo i na telefon, kterým filmový Golian hovoří s manželkou internovanou v Sovětském svazu. Prý spolu mohli komunikovat jen vysílačkou. Dobrá, technická nepřesnost. Jenže jde o uměleckou licenci, dramatizaci lidského osudu; u podobné scény mě hlavně zajímá, co si manželé říkají, než kterým přístrojem probíhá hovor. To je ale jen špička ledovce. Odchytil jsem po projekci režiséra a ten mi emotivně popsal politické nálepky, které se kolem jeho povedeného filmu navršily. Čekal bych, že si znepřátelil hlavně církev nebo obdivovatele slovenského štátu. Jozef Tiso je ztvárněn odpudivě démonicky a režisér se v několika scénách doslova vysmívá prelátům, kteří okatě mlčí ke zločinům klerofašistického režimu.
Útoky ze všech stran
Režisér však mluvil hlavně o útocích z nečekaného kulturního tábora – vedle minoritních stalinistů a ultralevých komunistů to schytal hlavně od městských liberálních kruhů. Připomenout hrdinu Slovenského národního povstání mu totiž vyneslo podezření z nacionalismu.
Pročítal jsem si následně všechny kritické recenze a šťouravé glosy. Přiznávám, že jsem je nepochopil. Ve filmu jsem viděl odvahu postavit se režimu, mravní bídu slovenských fašistických a katolických elit a závislost slovenských vůdců na nacistickém Německu.
Jistě, generál Golian nemá životopis bez rozporů. Jako důstojník slovenské armády sloužil na východní frontě v tažení proti Sovětskému svazu. To nelze vymazat, stejně jako jeho zásadní zásluhy na přípravě Slovenského národního povstání, rozhodnutí převzít odpovědnost za ozbrojený odpor a nakonec i cenu, kterou za ně zaplatil. Právě takové osudy mě na dějinách zajímají: člověk se rozhoduje v konkrétní situaci, se svou minulostí, pochybnostmi i strachem. A na pozadí krutých dějin se může stát hrdinou. Co vlastně od historických hrdinů požadujeme? Aby nikdy nesloužili špatné věci, nezaváhali, nemýlili se a pokud možno nemlaskali? Pak jich moc nezůstane.
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Důležité téma ještě nezaručuje dobrý film. Historik má upozorňovat na nepřesnosti a kritik může napsat, že ho dvě hodiny v kině nudily. Sám mám ale u Goliana podobný pocit jako u českých Vln: někdo dokázal vrátit konkrétní tváře a lidské drama událostem, na které jsme zapomněli.
Leč generál, jehož příběh by mohl Slováky spojovat, je prostřednictvím filmu znovu rozděluje. Z Banské Bystrice jsem nakonec odjížděl s nepříjemně důvěrným pocitem: tohle přece odněkud znám.
Stačí se podívat na domácí hádku kolem dříve obdivovaného, dnes zatracovaného Oldřicha Kaisera. Na jeho postoj můžeme mít různé názory, jenže Kaiser kvůli tomu nepřestal být výborným hercem. A generál Golian nepřestal být hrdinou jen proto, že jeho životopis nebyl černobílý.