JAŠKO: Jen smrt z exšéfa slovenské policie Lučanského hrdinu nedělá

Chcete nosit na bundě odznak „All for Milan“? Za tři a půl eura je váš. Jde o nejpříznačnější ukázku toho, do jak absurdních poloh se dostaly reakce na sebevraždu bývalého slovenského policejního prezidenta Milana Lučanského.

„All for Jan“ bylo motto širokého společenského hnutí spontánně reagujícího na vraždu novináře Jána Kuciaka. Postupně se rozkryly strašidelné kontexty vraždy. Už dávno je zřejmé, že nešlo o izolovaný zločin. Zvědavý novinář se stal obětí nebetyčné drzosti těch, kdo pro své zájmy ukradli stát a jeho struktury.

Extrémně komplikovaný rok vyvrcholil na Slovensku mimořádnou (a tragickou) nepříjemností. Bývalý policejní šéf spáchal ve vazbě sebevraždu. Byl v ní od začátku prosince kvůli vážným podezřením z korupce.

Měl být součástí „korupčního stromu“. Skupina policistů, prokurátorů, soudců, příslušníků tajných služeb a pochybných podnikatelů měla za peníze zařídit cokoli.

Soudkyně, která rozhodla o vzetí Lučanského do vazby, zdůvodnila své rozhodnutí s lakonickou přesností: „Pro sledované zúčastněné měly být peníze jako sledovaný cíl až na prvním místě.“

Lučanský se zařadil do mimořádně bohaté galerie vazebně stíhaných státních a justičních funkcionářů. Národní kriminální agentura NAKA pracovala intenzivně již od léta. V jiných vězeňských zařízeních čeká na další úkony trestního řízení jeho předchůdce v čele policie Tibor Gašpar, speciální prokurátor Dušan Kováčik, několik soudců a advokátů. Samostatnou zmínku si zaslouží bývalá státní tajemnice ministerstva spravedlnosti Monika Jankovská a miliardář z Penty Jaroslav Haščák.

Seznam jmen je extrémně bohatý. Mnozí z dotyčných se časem budou cítit uraženi – mediální prostor má přece jen své limity a na některé z nich si nevzpomenou ani nejdůslednější novináři.

Ustoupí památce generála i virus?

Takové jsou kontexty. Navzdory nim se část Slováků pustila do budování mýtu o hrdinovi Lučanském. Legenda roste přímo před očima šílenou rychlostí. Její autoři postupně nabírají na odvaze a perverzní invenci.

Začalo to pochybnostmi o tom, jak může prominentní obyvatel vazební cely bez dovolení odejít na „jiný svět“. A jak to bylo s jeho úrazem, k němuž došlo před dvěma týdny, nebyl to první pokus o sebevraždu?

V této fázi šlo o „techniku“. Během silvestrovského večera a novoročního dne se na sociálních sítích probudily stovky analytiků a znalců, mnozí z nich ovlivněni sledováním slavných vězenských příběhů v televizi.

Najednou již nebyla řeč o jednom z obviněných v korupčním schématu, ale o generálovi Lučanském, přímém, čestném a nekompromisním policistovi.

Postupně se zformoval ucelený a hlučný tábor propagandistů, mediálních hráčů, opozičních politiků a rytířů lidskosti, kteří požadují vyvěsit černou vlajku na ministerstvu a vystavit kondolenční knihy na policejních odděleních. Chtějí dokonce výjimku – hlavní hygienik střežící Slovensko před virem má povolit hromadné rozloučení s generálem.

Věci se nezastavily. Generál Lučanský už stihl být vyhlášen obětí organizované vraždy anebo alespoň obětí inkvizičního pronásledování nové vládní moci. Došlo na hoaxy, falešné fotky i drásající emoce ve statusech Lučanského manželky.

Nejsložitější to má se svým „svatým“ bojem za očištění generála lídr Smeru a bývalý premiér Robert Fico. „Zapomněl“ se na dovolené v Karibiku a zatím ještě nesehnal přiměřeně tmavé sako, aby mohl točit videa oslovující prý oklamané Slováky.

Opatrně ve spravedlivém tažení

Kauza Lučanského sebevraždy přináší s sebou i další politické souvislosti. V jejím důsledku se hovořilo o možném odstoupení šéfky resortu spravedlnosti Márie Kolíkové, která má ve vládě Igora Matoviče pověst kompetentní a výjimečně aktivní i užitečné ministryně.

Opravdu má své reformní ambice obětovat kvůli jednomu obviněnému, jenž nezvládl hraniční životní situaci?

Ministryně Kolíková už stihla zformovat 17člennou vyšetřovací komisi. Nechybí v ní novináři ani bývalá česká ombudsmanka Anna Šabatová. Lučanského poslední chvíle v cele bude zkoumat také Marián Kotleba, jemuž rovněž hrozí pobyt v podobném ubytovacím zařízení.

Mnozí Slováci jsou dlouhodobě frustrovaní z Matovičovy vlády. Ta (a především její premiér) ve vztahu k pandemii osciluje mezi neschopností, záchvaty iracionální aktivity a hibernace, kdy nikdo ve státě netuší, zdali vůbec vláda ještě existuje.

V této situaci je téměř nemožné udržet zdravý balanc mezi kritickým naladěním vůči vládě a její podporou, protože alternativa k ní – tábor konspirátorů a generálových fanoušků – je děsivá.

Případ Lučanský upozorňuje na důležitost promyšleného a profesionálního postupu také v tažení, které působí jako spravedlivé a čestné. Odhodlání musí být doprovázeno úctou k pravidlům.

Na druhé straně k důvěryhodnosti nového kultu skutečně nestačí vyrobit odznaky. A už vůbec ne za nekřesťanskou cenu.

Autor je komentátor zpravodajského webu Aktuality.sk.