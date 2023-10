Je Haiti zrcadlo budoucnosti? Nejchudší zemi západní polokoule ovládla kultura pouličních válečníků

Mise nejspíše nebude úspěšná (i když zázraky se občas dějí). Pravděpodobně bude podobná předchozí misi z roku 2004. Ta trvala třináct let (mohla by trvat nekonečně dlouho, aniž by dosáhla zásadního zlepšení situace) a její příslušníci situaci jen monitorovali, v hlavním městě Port-au-Prince občas obsadili svými obrněnými vozy klíčové křižovatky. Ale dělat pořádek třeba ve 300tisícovém „Slunečním městě“ (největší chudinské čtvrti v hlavním městě) se neodvážili.

Mezinárodní mise má posílit deset tisíc haitských policistů. Tisíc členů poskytne Keňa, ty doplní zástupci několika okolních karibských států. Finančně ji podpoří Spojené státy 100 miliony dolarů. Zatím je schváleno trvání mise na jeden rok, což je velmi naivní odhad.