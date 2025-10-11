Je libo overal s chlupatým břichem? Nový návrhář u Jeana Paula Gaultiera se vyžívá v nahotě

Nemusíte být znalcem módní historie, abyste věděli, že Jean Paul Gaultier je ten, kdo vytvořil ikonickou špičatou podprsenku bullet bra pro zpěvačku Madonnu. Dodnes ale také platí za toho, kdo oblékl muže do sukní a spolupracoval s modely a modelkami různé barvy pleti i postav dřív, než to bylo trendy. Gaultier rád provokoval, ale stejně jako provokaci, měl rád i eleganci.
Z vedené své značky se stáhl v roce 2020 a odešel do důchodu. Za tu dobu se v jeho ateliérech vystřídalo několik návrhářů, od letošního roku je ale v čele kreativec Duran Lantink. Holandskému designérovi se podařilo, aby si módní svět zapamatoval jeho jméno ještě předtím, než získal místo u Gaultiera. Všechny totiž šokoval (jiné i nadchl), když v jedné ze svých samostatných kolekcí oblékl modela do silikonové protézy ve tvaru ženských ňader, modelku zase do silikonové mužské hrudi.
Nebude se jim to líbit
Očekávání, co si asi Lantink připraví pro značku jednoho z největších francouzských návrhářů, bylo veliké. Zvláště když sám Duran ještě v zákulisí hovořil o tom, že není třeba za každým kusem oblečení hledat nějaký koncept, a že dům Jean Paul Gaultier byl vždy o nahotě, sexualitě a provokaci. „Kritici na mě nenechají nit suchou,“ smál se Lantink.
Zatímco editorka Laird Borrelli-Perssonová se nechala slyšet, že Duranovu práci považuje za body positive a tělo oslavující, její kolegyně Vanessa Friedmanová v The New York Times označila Lantinkovu práci za „směšný debut“. Co bylo zdrojem jejich sporu?
Především explicitní nahota. Na mole se totiž objevily nejen legíny s ustřiženou nohavicí, ale i kraťasy s výkroji, které odhalovaly kyčelní kosti. Hlavním chodem se stalo body s výřezy tak vysokými, že odhalovaly třísla i hýždě. Následovaly neopreny vystříhané tak, že z nich zbyly jen skromné kousky a zipy. To všechno ale korunovaly přiléhavé overaly s potiskem nahého mužského těla, tedy s vyrýsovanými svaly, ochlupením i penisem.
Méně látky, více lajků
Což o to - holá kůže je právě teď v módě. U Hermès nyní nabízí kožené crop topy na ramínka, která spadají spíše do kategorie podprsenek, Givenchy spojuje dlouhé sukně s velmi skromnými vršky, Alexander McQueen se prezentuje transparentními šaty, a Rick Owens nám předhazuje kalhoty s proklatě nízkým sedem - navíc ušité z krajky tak průhledné, že odhalují titěrné spodní prádlo.
Jakoby už dnes nešlo jen o provokaci ani o vzpouru proti normám, ale čistě o šok. V době, kdy se svět orientuje podle počtu lajků, je totiž pozornost cennější než skutečně kvalitní krejčovina.
Záměrně ošklivou módu s absurdně vysokou cenovkou už ani nelze brát jako parodii na krásu nebo kritiku módního průmyslu, ale prostý výsměch. A možná právě proto se to nejodvážnější, co dnes může návrhář udělat, skrývá v něčem úplně opačném - vytvořit slušivé oblečení. Pokud však měl Duran Lantink v úmyslu rozvířit internet, pak může být spokojen.