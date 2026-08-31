Je nejvyšší čas zapojit se do vlastní obrany: 1000 dronových operátorů republice

Ondřej Neff
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Ondřej Neff | foto: Lidovky.cz

Co může být hlasitější budíček než přílet ředitele CIA do Moskvy. Přituhuje. V této souvislosti žertuju, že jsem se narodil těsně po válce a umřu těsně před válkou. S narozením už nic neudělám, ale to druhé bych rád co možná oddálil.

Jak to dopadne, nevím. Každopádně mám hlubokou nedůvěru v ochotu současné vlády připravit se na cokoli jiného než na absolutní podvolení mnichovského typu.

Naší opozici se vytýká, že nemá témata. Jedno mě napadá. Vycházím z historie. Podobnost se situací Československa ve třicátých letech je děsivá. Tehdejší vláda se ale neskládala z chcimírů, snažila se nebezpečí čelit. Počátkem roku 1936 vyhlásila akci „1000 nových pilotů republice“. Civilní aerokluby v Praze, Plzni, Brně, Olomouci i jinde dostaly státní podporu. Vojenská správa poskytla aeroklubům letadla, palivo a zkušené vojenské instruktory. Mladí muži tak mohli získat diplom sportovního pilota zcela zdarma nebo za minimální poplatek.

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Přidaly se i soukromé firmy. Samotný Baťa ve Zlíně dal vycvičit na své náklady 250 pilotů z řad vlastních zaměstnanců. Akce vygenerovala stovky talentovaných mladých letců, kteří získali základní návyky v kokpitu. Když pak v roce 1939 přišla okupace a zřízení Protektorátu, velká část těchto mladíků uprchla do zahraničí. Právě odchovanci této akce (například slavný letec Alois Šiška nebo Oldřich Doležal) později tvořili páteř československých stíhacích a bombardovacích perutí v britském letectvu.

Nic takového se nedá zopakovat. Technicky to ani nejde. Na mém oblíbeném letišti Točná piloty pro F-35 nevycvičíte. Operátora dronu ano. Takový výcvik je podstatně méně náročný. V tom je podstata mého podnětu.

Od této vlády v oboru obrany nečekám nic, vždyť i ta minulá poskytla především slova a gesta. Do obrany Ukrajiny se zapojila veřejnost, jednotlivci, skupiny i firmy. Je nejvyšší čas se zapojit do vlastní obrany. Akce „1000 pilotů republice“ může být inspirací. O smyslu tanků Leopard můžeme pochybovat. Role dronů v každém současném, a tím spíš budoucím konfliktu je nezpochybnitelná.

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Nastal čas pro iniciativu „1000 dronových pilotů republice“. Vůbec nepochybuji o zájmu mladých lidí o takovou akci. Kdyby se zúčastnila i armáda, bylo by jen dobře, pokud by jí to japonský vlastenec Okamura přes svého ministra dovolil. Jistě by se našli instruktoři a donátoři. Chce to jenom najít dobrou platformu. Někde to nastartovat, aby nastal efekt sněhové koule.

Dovedu si představit zapojení AI, naprogramování hry, vytvoření virtuálního boje. Dovoleno je vše, co bude mladé lidi bavit. Nevrle se ohlížím, když dnes slyším nad hlavou bzučet dron. Kdyby ale vznikla akce „1000 operátorů republice“, nevrlost by ze mě spadla. Jen bych si pomyslel, že tisíc je málo, ale to je už téma pro úplně jinou úvahu.

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Poslední slovo

Je nejvyšší čas zapojit se do vlastní obrany: 1000 dronových operátorů republice

Ondřej Neff

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