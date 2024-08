Je přeturistováno. Jenže co s tím?

S cílem upevnit svou víru vydávali se na cestu poutníci. Ale jen tak bez účelu do jiných krajů tenkrát vyráželi jen excentrici, kteří tak vynalezli turistiku čili cestování, jehož smyslem je potěšení ze samotného putování. Z cest si přiváželi zážitky, vyprávěli a psali o nich. Někteří takoví přežili dodnes, třeba Jiří Peňás, a zaplaťpámbu za to, protože jsou to chytré a skvěle napsané knížky.

Jenže turistika, ač zprvu přijímána veskrze kladně, nabývala s růstem kupní síly zaměstnanců i díky stále rozšířenějšímu systému dovolených na mohutnosti, takže dneska to v některých místech světa působí dojmem, že na této planetě žije mnohokrát víc turistů než lidí.