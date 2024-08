Je to úspěch? V čem se míjí pohled vlády, hodnotitelů a voličů

Názor

Kdo se vrátil z dovolené, všímá si jistých věcí. Podle předvolebních průzkumů má stabilní náskok opozice. Leč vládní představitelé hovoří o úspěchu. Leckdo si řekne. Hrome, není to téma pro plukovníka Foltýna? Neměl by právě on rozebrat význam slova úspěch? Jak se slučuje rétorický „úspěch“ z úst vlády s realitou?