Je únor suchý? Jak pro koho: generace Z ještě plzničku nezavrhla

Británie, již jsme si před imigrační demografickou proměnou a skandálem prince Andrewa spojovali s gentlemanem s deštníkem v ruce, má dlouhodobě i bez sněhové pokrývky právě kvůli dešti a absenci mrazů přes zimu jedny z nejvyšších výnosů obilovin v Evropě. I u nás byl únor na srážky dost bohatý, ačkoliv statistiku celkového srážkového úhrnu za celý měsíc pochopitelně k dispozici ještě nemáme.
Co máme, je statistika nasycení půdního profilu, kterou co týden sleduje portál Intersucho, a podle ní to na suchý únor nevypadá. Mimo zemědělství se nicméně tento termín etabloval jinak a jinde, a to v hospodách, případně lednicích či sedmých schodech našich domácností.
„Suchej únor“ je totiž kampaň vyzývající už od roku 2013 k omezení spotřeby alkoholických nápojů. V národu pivařů celkem ambiciózní počin, který se nicméně zejména u mladší části populace setkává s odezvou. Hlavně generace Z, tedy lidé narození v letech 1997–2012, ovšem konzumuje alkoholu méně bez ohledu na měsíc, lihovinám se často vyhýbá, piva pije méně a když už, tak preferuje různé nealkoholické a ochucené varianty.
Určitou záchranu mohla letos pro hostinské, pivovary a zemědělce pěstující sladovnický ječmen a chmel představovat zimní olympiáda, konkrétně hokejový turnaj. Tam Češi sice po slabším výkonu ve skupině a srdnatém výkonu proti Kanadě skončili už ve čtvrtfinále a ani Slováci pijící v semifinále a během zápasu o bronz „na žal“ tento výpadek nejspíš nenahradili.
Za mě tak naději, že to se suchým únorem do budoucna nebude tak tragické, přinesl kapitán americké hokejové reprezentace Austin Matthews. Nejenže ukončil americké medailové sucho (naposled Američané se zlatem na ledě křepčili v roce 1980 v Lake Placid), ale na tiskovou konferenci propašoval krásně orosenou českou „plzničku“. Kanaďané pálili šance tak, že v Evropě by za to museli platit emisní povolenky, zato Američané s věkovým průměrem 28 let ukázali, že k úspěchu je potřeba trocha štěstí a gólman ve formě. Hlavně že české pivo z českého chmele je stále top i pro vrcholové sportovce z generace Z. Tak ať už se zapíjí zlatá, anebo žal, všeho s mírou a na zdraví!