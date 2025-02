Jediná cesta, jak obhájit na Univerzitě Karlově odměny, je vysvětlit je. Ne vše se dá vylhat

I my jsme se ptali, ale bez detailních odpovědí. Vědět přitom, kde končí veřejné peníze v případě univerzity, je obzvlášť ve chvíli, kdy rektorka řeší kauzu možného střetu zájmů jednoho ze svých podřízených, fungování jeho firem a kdy se o hospodaření školy zajímají auditoři i kriminalisté, důležité a jedním z úkolů novinářů je po těchto informacích pátrat.

Všechno se nedá vysedět

Je v pořádku, že lidé v takových funkcích – o to víc v případě největší a nejstarší univerzity s deseti tisíci zaměstnanci – mají vysoké platy, a i to, že dostanou odměny. Není už ale v pořádku, když odmítají říct, za co konkrétně odměny z veřejných peněz pobírají a co udělali tak mimořádného, že si zasloužili mimořádné statisícové výše.

Abyste tomu rozuměli – to nebyl třináctý nebo čtrnáctý plat, to byla odměna 400 tisíc korun v jednom měsíci, 610 tisíc korun v dalším a podobné statisícové cifry, kdy management univerzity měl vyšší platy i než premiér nebo prezident.

A to vše v situaci, kdy mnoho zaměstnanců fakult stále nemá ani minimální důstojnou mzdu, kritizují podfinancování výbavy pro výuku, kdy si sami kupují vybavení, jako jsou počítače a další, slučují se katedry, zavírají obory a stipendia doktorandů jsou pod průměrnou mzdou v České republice a právě kvůli chybějícím financím se jejich počty snižují.

Rektorka by měla co nejdříve vystoupit a všechny tyto otázky vysvětlit: proč má mít management tak vysoké mzdy a odměny, jak to myslela univerzita s tím, že jsou to peníze i za zvládnutí situace po děsivé střelbě, když mnoho z vyučujících pracovalo dobrovolně stovky hodin na tom, aby všichni situaci zvládli, a už kvůli spojení s tak tragickou událostí by jim přišlo nemravné vyčíslovat či vyvažovat tuto práci penězi? Hloupější argumentace už by bylo jen začít tvrdit, že jde o kampaň před blížícími se rektorskými volbami. Nejde, jde jen o to, že se MF DNES zeptala na platy a odměny v okamžiku, kdy se na škole právě různé finanční toky řeší.

Vyučující a studenti sepsali otevřený dopis rektorce, který měl včera (v úterý) už přes dva tisíce podpisů. Jestliže chce rektorka požár uhasit v samém počátku, musí vystoupit a zdůvodnit každou jednu korunu rozdělenou na odměnách, a to i s tím, komu byla vyplacena.

Nedá se v tuto chvíli schovávat za to, že univerzita uvede, že se jednalo o člena kolegia s označením „E“. A všichni členové by ve svém vlastním zájmu měli souhlasit s odtajněním svých jmen a výše příjmů a být připraveni si peníze, které získali, obhájit. Jde o peníze z veřejných zdrojů, nejde o soukromou firmu, kde klidně ať má ředitel milion měsíčně, jachtu a tryskáč, když si na vše vydělá a nemusí se nikomu zpovídat.

Jen nevím, jestli si všichni v kolegiu rektorky uvědomují, o co se hraje a že ne vše se dá vylhat, vysedět a vymlčet jako ministr Marian Jurečka opilecký večírek v den střelby na fakultě...