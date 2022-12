Názor

Ruští představitelé často hovoří o míru a o své ochotě o něm jednat či nedávno o tom, že válka na Ukrajině může skončit hned zítra, pokud si to Ukrajinci budou přát. O čem ale s Ruskem jednat? Ruští představitelé vlastně nevědí, co chtějí, kromě toho, že by rádi vyhráli válku. Což se jim momentálně ani nedaří.