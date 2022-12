Jednat s Putinem? O čem konkrétně. Západ začíná sondovat možnosti ukončení války

Jednat s Putinem? Už to slovní spojení zní tak, že vytváří novinové titulky. Zvláště když ho vypustí prezident USA. Jenže otázka nestojí, zda s Putinem jednat, či nejednat ze zásady, ale o čem konkrétně jednat. Ti, kteří Putina házejí do jedné škatulky s Hitlerem, mají jasno: s takovými režimy se jedná až po jejich bezpodmínečné kapitulaci. Nepřipouštějí si námitku, že historie nezná precedens, aby takto kapitulovala jaderná velmoc. Biden to ví, a proto nabízí ochotu jednat, pokud Putin prokáže úmysl ukončit válku na Ukrajině.