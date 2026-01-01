Jedno ministerstvu Česku chybí, jedno naopak přebývá. Sblíží se venkov a města?

K čemu nám to bude, když nemáme dosud vyřešené ani přízemnější problémy a cenově nedostupný je i byt ve starém paneláku? A tím už se dostávám k programovému prohlášení vlády, jehož návrh (respektive jednu z verzí) zveřejnil iDNES.cz a vláda by jej měla schvalovat 5. ledna. Na vládním webu zatím plán zveřejněn není.
Takže na férovku: je to pro peněženky občanů programové prohlášení poměrně příznivé. Nástupní platy mnohých služebníků státu vzrostou na 50 tisíc, pracujícím důchodcům se bude zvyšovat důchod, odmítnou se nenáviděné emisní povolenky (což už se koneckonců stalo na prvním zasedání vlády), vrátí se slevy na jízdné pro seniory a studenty, opravdu se zruší poplatky za televizi a rozhlas (hurá!). Až se člověk skoro táže: „Kde na to vezmou?“ Nebo cyničtěji: „Komu něco vezmou?“ Těžko říci, jestli všechno zaplatí dodatečné příjmy z obnovené EET, redukce počtu úředníků a výsledky daňové kobry. V tomhle mi dokument nepřijde úplně přesvědčivý.
Jsem rád i za některé věci, které tam jaksi nejsou. Například tam chybí zrušení nákupu stíhaček F-35 nebo je tam výslovně napsáno, že referendum se nebude týkat vystoupení z EU a NATO. To asi v SPD skřípali zuby. Není tam kupodivu ani tolik přetřásané zrušení CHKO Soutok.
Co v programovém prohlášení vlády jednoznačně přebývá, je nový úřad ministra sportu, prevence a zdraví, který podle mě vznikl jen proto, aby měl motorista Boris Šťastný svoje ministerstvo, když už nemůže být ministrem zdravotnictví. Dokument je ostatně v kapitole o prevenci a sportu nápadně obecný (“budeme podporovat rozvoj rekreačního sportu pro širokou veřejnost“, „pohyb musí být součástí školního života“, či „zlepšíme prestiž tělocvikářů“) a trochu se i kryje s kapitolou zdravotnictví. To raději – když už něco přidávat – měli zavést ministerstvo bydlení.
To ale spadá paradoxně do kapitoly ministerstva pro místní rozvoj, které se mělo rušit, i když teď to zase vypadá, že se rušit nebude. V kapitole Bydlení je přitom pár zajímavých nápadů – PPP projekty v bydlení, druhý pokus o digitální stavební řízení, zvýhodněné hypotéky pro mladé rodiny (no jo, ale když bude víc podpořených zájemců, co to udělá s nabídkou?). V některých kapitolách je dokument překvapivě konkrétní, takže uvádí konkrétní projekty – Vltavskou filharmonii, stavbu úplně nové nemocnice a výčet plánovaných dálnic.
Koruna v ústavě
Prohlášení ale obsahuje i některé kontroverzní body. Jestli bude v ústavě, že máme českou korunu, nezavírá to až příliš cestu k euru v budoucnosti? Pozoruhodná je věta: „Nebudeme tolerovat trestnou činnost cizinců.“ Jako kdyby toho někdo chtěl tolerovat cizincům méně než Čechům, přitom platí rovnost před zákonem. A hodně jsem tedy zvědav, jak se z dýška, které si každý dá hned do kapsy, stane „oficiální příjem“ a jak to zamíchá daňovým systémem. Nová vláda také připouští další pokus o zálohování PET lahví, na kterém si vylámala zuby už ta předchozí.
Nejvíc jsem se ale zasmál tady: „S cílem sbližovat občany měst a venkova se zemědělci spustíme program Zemědělství pro občany a venkov, který propojí podporu zemědělství s rozvojem infrastruktury, zdravotní a sociální péče i kulturních a rekreačních služeb.“ Už se těším na sbližování. Budu si moci pohladit ovečku?