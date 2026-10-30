Jeden den ušetří peníze. Kolik ale stojí chybně sečtené hlasy? Máme mít jednodenní volby?

Volební komise nejsou profesionálními sčítači, kteří nastoupí na osmihodinovou směnu, odvedou svou práci a odejdou domů. Jejich členové zpravidla několik (desítek) hodin sedí ve volební místnosti, kontrolují průběh hlasování, vydávají obálky, dohlížejí na urnu a vedou příslušnou dokumentaci. Teprve po uzavření volební místnosti přichází další náročná část, sčítání hlasů a vyplňování volebních protokolů.
A právě tehdy může být únava nepříjemným protivníkem přesnosti. Člověk (často v pozdně seniorního věku), který celý den vykonával poměrně monotónní činnost, se musí večer soustředit na správné rozlišení a započítání hlasů, kontrolu součtů a vyplnění výsledků. Přitom jediná chyba může znamenat další kontrolování, hledání nesrovnalostí a zbytečné prodloužení práce celé komise.
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Z vlastní zkušenosti z Brna vím, že zvládnout několik voleb současně není žádná administrativní procházka růžovým sadem. Když se konají senátní volby společně s volbami do celoměstského zastupitelstva a zastupitelstev městských částí, čeká na komisi pořádná porce práce. Různé hlasovací lístky, odlišná pravidla a několik samostatných výsledků, které je nutné správně zpracovat. A to se při dvoudenních volbách začíná počítat již ve 14 hodin. U voleb jednodenních je to zákonitě až po 21. nebo 22. hodině.
Ze slovenských voleb by české komisaře asi trefilo
Před pár dny měly jednodenní komunální a krajské volby na Slovensku. Dohromady.
Slovenská zkušenost ukazuje, že zátěž může být ještě podstatně větší. Při souběhu krajských a komunálních voleb může volič například v Košicích rozhodovat o županovi, krajských poslancích, primátorovi, městských poslancích, starostovi městské části i zastupitelstvu městské části.
Šest různých volebních rozhodnutí v jediném volebním dni. Pro voliče je to možnost rozhodnout o více úrovních samosprávy najednou. Pro volební komisi však také šest samostatných úkolů při zpracování výsledků. Věru sisyfovský úkol. Vtipy, že leckde se posilňují borovičkou, si necháme raději od cesty.
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Pokud členové komise zůstávají ve volební místnosti až do pozdního večera (což je u jednodenních voleb nezbytné) a teprve potom začínají sčítat, je namístě otázka, jak velkou roli hraje únava. Dále raději nedomýšlím a věřím ve fantastické síly slovenských komisařů a komisařek.
Nešetřit za každou cenu
Úspora za jeden volební den je dobře představitelná a snadno vyčíslitelná. Náklady na případné chyby, opakované kontroly a nápravu nesrovnalostí se naproti tomu vyčíslují hůře. Přesto by měly být součástí každé seriózní debaty o změně volebního systému.
Než tedy začneme dvoudenní české volby považovat za zbytečný luxus, měli bychom si položit jednoduchou otázku: chceme ušetřit za každou cenu, nebo chceme především spolehlivě sečtené hlasy? Demokracie totiž nestojí jen na tom, že občan může vhodit lístek do urny. Stojí také na důvěře, že jeho hlas bude správně (na sto procent) započítán.