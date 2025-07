Bylo mi nějakých 17 let, druhá polovina osmdesátých let, hltal jsem všechno možné o vraždě Kennedyho. Jako puberťák jsem věřil, že to byla konspirace, že ho zabili ti „oni“… A pak jsem četl o tom vše, co bylo možné si přečíst. Po listopadu 1989 i z amerických zdrojů.

A čím dále, tím více, a neodolatelně, se mi vnucovala myšlenka: ne, nebyla to konspirace, ne, CIA, FBI a vojensko-průmyslový komplex Kennedyho nezabily. Zabil jej Lee Harvey Oswald. Sám. Byl sám, jen jeden střelec. Nikdo jiný.

To byla vskutku podvratná myšlenka. Vláda nám občas říká pravdu.

Je to osud

A nyní kauza Epstein, sexuální predátor, před 20 lety odsouzený. Donald Trump a jeho lidé, když byli v opozici v letech 2021 až 2024, tvrdili, že jeho klienty byli „demokraté“. Tvrdil to Trump, ministryně spravedlnosti státu Florida Pam Bondiová (nyní ministryně spravedlnosti USA), bývalý publicista a nyní šéf FBI Kash Patel. Tak se na kauzu Epstein podívali. A co zjistili?

Nic. Nic tam není. Nic nezjistili. A čím déle se na to dívají, tím více vidí jedno velké nic. Nula. Nada. Nothing. Je to paradox. A ironie.

Když Donald Trump lhal, lhal od rána do večera, lhal sedm dní v týdnu, ani neděli nedržel, lhal furt a stále, a jeho fanoušci mu to věřili. A když nyní říká pravdu – Epsteina nezabili, byla to sebevražda – nevěří mu.

Je to ironie, je to paradox, je to oxymoron. Ale opět: to je osud. C’est la vie. Leč k věci.

Nejrozumnější volba

Vezměme hypotézu, že Jeffreyho Epsteina zavraždili, vážně. Proč ale pak nechali žít Ghislaine Maxwellovou? Proč není mrtvá?

Ví všechno, ona jej milovala a zbožňovala, ona mu prominula všechny aférky a eskapády s mladými holkami. Proč žije? Jak to, že žije? Ona ví všechno. Jak to, že žije…?

Aha…

A potom nás napadne druhá hypotéza. Epstein nebyl věřící Žid (ani křesťan). Kdyby byl, věřil by, že v den a v hodinu své smrti předstoupí před svého Hospodina, Stvořitele nebe i země. V to by věřil, A věřil by, že musí složit účty…

Pokud však byl naprosto sekularizovaný člověk, který věřil, že po smrti, biologické, fyziologické, lidského živočišného organismu nic není, pak považoval za největší dobro v životě sumu svých smyslových požitků. Těch měl dost, s mladými holkami. A potom, po zatčení, už věděl, že jej nic „dobrého“ (například pokání?) nečeká.

Takže sebevražda byla pro něj nejen tou nejrozumnější, ale i nejlogičtější volbou.

Pamatujte si, občas, jen občas, vám vaše vláda nelže.