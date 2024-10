Zemřel Jehuda Bauer, muž z posledního vlaku v březnu 1939. Patřil mezi „poslední svého druhu“

Bauer byl mezi těmi, kteří 14. března večer odjeli z Prahy posledním vlakem, který dorazil do Polska. Když ten vlak projížděl kolem půlnoci Ostravou, byla obsazena vojáky wehrmachtu (ještě před „oficiální“ okupací Čech a Moravy). Nicméně ti nakonec nechali vlak projet. „Byl tam český výpravčí s plácačkou a zvedl zelenou,“ řekl Bauer později pro Paměť národa. „Vlak se dal do pohybu a zastavil o několik set metrů později na polské straně. Němci ho museli opustit a my jsme pokračovali.“

Poslední svědci odcházejí

Bauer projel skutečně na poslední chvíli. S rodiči unikl vlakem, ve kterém cestovalo hodně židovských uprchlíků. Mezi nimi i Max Brod, přítel Franze Kafky. A je dost možné, že Bauer byl posledním žijícím svědkem této cesty ke svobodě na poslední chvíli. Alespoň do pátku 18. října, kdy v Jeruzalémě zemřel. Mohl tak patřit do škatulky „poslední svého druhu“.

K těm, o kterých se teď píše stále častěji, neboť i nejstarší svědkové těchto událostí odcházejí. Jen za letošní rok zemřela poslední účastnice španělské občanské války, poslední lidická žena Jaroslava Skleničková, poslední japonský pilot, který se účastnil náletu na Pearl Harbor, jeden z posledních Navahů, kteří používali svůj rodný jazyk jako válečnou šifru… Ale to není vše.

Letos zemřel i Peter Demetz (21. 10. 1922 – 30. 4. 2024), pražský rodák a jeden z posledních pamětníků meziválečné Prahy, její kulturní, jazykové i náboženské rozmanitosti. S Bauerem odešel možná ten úplně poslední, i když je těžké to přesně škatulkovat a hodnotit. Bauer se narodil 6. 4. 1926, tudíž zde žil do třinácti let. Ivan Klíma (*14. 9. 1931) toho před válkou stihl méně, ale pak strávil tři roky v Terezíně. Kdo z nich měl zkušenosti bohatší a pamatoval si více? Těžko říci, že.

„Kde bylo naše letectvo?“

Vraťme se do března 1939. Bauer měl štěstí, že projel již okupovanou Ostravou. Další štěstí měl v tom, že se pak bez problémů dostal do mandátní (britské) Palestiny. Tam absolvoval střední školu a v roce 1946 dostal stipendium do Cardiffu. Studium přerušil, když v roce 1948 odešel bojovat do první izraelsko-arabské války, a dokončil je v roce 1952.

Stal se historikem, vzhledem ke svým životním zážitkům i zájmu historikem holokaustu. V Jeruzalémě absolvoval Hebrejskou univerzitu a pak na ní sám učil. Jako profesor hostoval na školách v USA. Působil i v památníku Jad vašem a podílel se na jím vydané Encyklopedii holokaustu.

Celý život kladl důraz na studium jazyků (v Cardiffu se začal učit velšsky), což mu umožnilo studovat historické prameny v originále. Až do pozdního věku se věnoval i debatám s mládeží v Izraeli, vyrostlou již v jiném světě. Pěkně to zachytila jeho výpověď pro web Paměť národa: „Byl jsem na besedě, znáte to. Osmnáctiletí mladíci. Jeden z nich v zadních řadách vstal, když jsem mluvil o koncentračních táborech a plynových komorách, a zeptal se: ‚Kde bylo naše letectvo?‘ V roce 1943. Bez přemýšlení. To je známka traumatizované společnosti.“