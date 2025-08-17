Corbynova nová strana nemá název, zato má téma: Zachraňte zahrádkářské kolonie!

Vzpomínám si na to, jako by to bylo včera. Přistěhoval jsem se do řadového domku na severu Londýna, poprvé pohlédl z okna jídelny a pode mnou se rozkládalo moře záhonů, skleníků a jednoduchých chatiček. Zahrádkářská kolonie. Navlas podobná té, ve které jsem v sedmdesátých letech minulého století trávil prázdniny na předměstí Brna.
Přiznávám, že jsem netušil, že i Britové holdují této bohulibé činnosti. S obrazem, který jsem o zemi měl, a to díky vybranému stylu Jamese Bonda či rebelství Sex Pistoles, představa zahrádkářů hrabajících se v hlíně nějak nešla dohromady. Na vině však byla jen a jen moje neznalost. Poté, co jsem při venčení svého křížence Mikeše den co den kráčel kolem zahrádkářské kolonie, vtísněné mezi luxusní domy a lesopark Queen´s Wood, začal jsem se o fenomén zahrádkaření zajímat. A nestačil jsem se divit.
Z nutnosti koníček
Ve Velké Británii je dnes čtvrt milionu parcel, na kterých lidé pěstují zeleninu či květiny. Ne proto, že by neměli co jíst, ale pro radost a potěšení. Své parcely mají vedle sebe řidič autobusu i bankéř. Bok po boku okopávají své záhonky konzervativec i labourista. O zahrádkaření je stále velký zájem. Na čekacích listinách městských úřadů je sto tisíc zahrádkaření chtivých zájemců.
Kde se však tento fenomén vzal? Vzpomínám na Anglické listy Karla Čapka, ve kterých autor velebí nádherné parky, ale postrádá muže a ženy, kteří se „mrví v hlíně“. Před sto lety, když Čapek Británií putoval, tomu tak opravdu bylo a mělo to své opodstatnění. Srdce impéria, nad kterým slunce nezapadalo, importovalo drtivou většinu všech potravin, které potřebovalo. Na palubách obchodních lodí se ve velkém dovážely nejen obiloviny a ovoce, ale i maso nebo máslo.
|
Corbyn zakládá novou stranu. Zdanil by miliardáře a utnul zbraně pro Izrael
Pak ovšem přišla druhá světová válka a s ní i námořní blokáda a potraviny na příděl. Vláda vyhlásila kampaň: Dig for Victory, tedy okopávej pro vítězství. Vlastně z nutnosti popadli Britové rýče a motyky a na záhonky s mrkví či tykvemi proměnili nejen předzahrádky městských domů, ale i golfová hřiště nebo parky. Kampaň Okopávej pro vítězství zemi nejen nasytila, ale podpořila i vlasteneckou morálku.
Když válka skončila, byli Britové zahrádkáři. V celé zemi obhospodařovali půldruhého milionu záhumenků a zahradních parcel. Co začalo jako nutnost, stalo se koníčkem.
Citlivé politikum
Během mírových desetiletí blahobytu vzala řada zahrádkářských kolonií za své, zůstalo jich ale stále dost. Často se nacházejí uprostřed bytové zástavby, ve stínu nových luxusních bytových domů. Občas co by kamenem dohodil od zastávky vlaku nebo metra. Je proto nabíledni, že parcely mají dnes hodnotu přímo astronomickou. A není divu, že kolem nich developeři krouží jako srpnové vosy kolem prostřeného stolu.
Zahrádkářské kolonie naštěstí chrání zákon, který jejich proměnu na stavební parcely neumožňuje. A pokud, tak jen s výslovným požehnáním ministra financí. Protože je to citlivé politikum, strážci státní kasy šetří podpisy jako s šafránem. Občas ale nějakou parcelu obětují.
Ministryně Angela Raynerová teď odsouhlasila likvidaci osmi zahradních pozemků, od Kentu po Somerset. Na jejich místě vyroste bytová zástavba. Byť mluvčí celonárodní zahrádkářské společnosti uklidňuje, že se jedná o osm z tří set třiceti tisíc parcel a vyzývá své členy, aby nepanikařili a v klidu se věnovali svému koníčku, Jeremy Corbyn bije na poplach: „Zahrádkaření ve Velké Británii hrozí zánik!“
|
Nuzné dětství, v šestnácti otěhotněla. Příběh nové britské vicepremiérky zaujal
Jeho nově vznikající strana, která má obsadit labouristy na levici uvolněné místo, nemá sice ještě ani název, ale už má téma. Nevím, jestli může vyhrát příští volby, ale téma to je. A dostatečné publicity se mu dostalo. Je přece jen okurková sezóna a to zkušený politický harcovník Corbyn samozřejmě ví. I když on sám, jako starý zahrádkář, považuje za nejoblíbenější plodinu dýni.
Autor je bývalým zpravodajem Českého rozhlasu ve Spojeném království