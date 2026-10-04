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Kolektivní zub za kolektivní zub. O multikulturním soužití coby požehnání i pohromě tentokrát v Jihlavě

Alena Scheinostová
Schodiště   16:30
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Masarykovo náměstí v Jihlavě. | foto: Jan Salichov, MF DNES

V Jihlavě by chtěl žít každý. Kromě mě teda. Ze Šumavy je to daleko, navíc je na můj vkus Masarykovo náměstí trochu moc do kopce. Ale kdykoliv mám cestu kolem, ráda se tu stavím.

Třeba hned na tom náměstí. Masarykovým ho učinili v roce 1924, ještě za tatíčkova života. Odebrali je tehdy Františku Josefu I., zvěčnělému i s monarchií, kterou ztělesňoval. Což je zajímavý podnět do debaty, nakolik je směšné, když se po současném americkém prezidentu pojmenovávají obojživelníci, flotily nebo Instituty míru.

V roce 1939 se název opět měnil a opět po vládci, totiž po Vůdci: Adolf-Hitler-Platz pak běžel starou Jihlavou odspoda nahoru až do konce války. Nato náměstí vrátili Masarykovi a v roce 1955 o ně zase přišel. A považte: nenastěhoval se sem ani Stalin, ani Lenin, ba ani Vítězný únor. Náměstí připadlo neškodnému Míru. A Mír je po revoluci bez boje vrátil Masarykovi.

Kruh se tak uzavřel a náměstí napříště připadlo otci novodobé české státnosti. Jinak je ale jihlavská minulost vyhraněně česko-německá, a samozřejmě také židovská. Což bylo pro město během staletí požehnáním stejně jako pohromou. Na kordy pak došlo během předválečných a válečných let.

Krvavé půlstoletí

Když dnes přijdete do chrámu sv. Ignáce v horní části Masarykova náměstí – který tradičně sloužil české katolické komunitě – najdete v bočních lodích panelovou výstavu Jihlava zmizelá. Zachycuje právě toto období a to téma až po rok 1945, který multikulturní soužití ve městě razantně a krutě ukončil.

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Jihlava nikdy nebyla „česká“. Němci tu po staletí představovali suverénní většinu. A tak s nárůstem českého sebevědomí brojili místní němečtí nacionalisté proti všemu českému ještě před vznikem Československa. Například sokolské slavnosti v roce 1908 skončily protesty a krveprolitím.

Vyhlášení nové republiky poměry neuklidnilo, naopak. Kdo by chtěl být „na svém“ národnostní menšinou? A tak si Jihlava připsala další neblahý milník, známý jako „krvavý slunovrat“. Oslava slunovratu, kterou organizovali jihlavští Němci, se zvrhla v protičeské pouliční protesty. Do města dorazili vojáci a dva z nich poté kdosi zastřelil.

Cesta z kostela na střelnici

Vedle výstavy u sv. Ignáce se těmto událostem a napjatým česko-německým vztahům v Jihlavě věnuje ještě jeden kulturní počin. Knihu Honsigova cesta napsal můj někdejší kolega, novinář a Jihlavák Jan Paulas. Shodně s výstavou sleduje události až za jejich tragické vyvrcholení v létě 1945.

Schodiště

Po schodech se dá chodit jak dolů, tak nahoru. Podívat se na věci podzemní, přízemní, i na ty „v oblacích“, prozkoumat je u základu i je přelétnout z nadhledu. Na schodišti se dá i jen na chvíli zastavit a poklábosit – jaké je dneska počasí, co psali na internetu a co se právě semlelo u sousedů. A pak si pokračovat po svém, ale s příjemným pocitem, že máme přehled, co se děje kolem nás.

Pro mnohé jihlavské Němce znamenal příchod Vůdce i příchod lepších časů. Co všechno nacistická hrůzovláda znamenala, si plně uvědomovali nemnozí, následky po její porážce ale nesli všichni. Paulas tento rozpor sleduje na osudu tehdejšího jihlavského faráře Christiana Honsiga, místního rodáka, který sloužil v kostele sv. Jakuba. To je ten druhý, tradičně německý, ke kterému se dostanete pro změnu z dolní části náměstí.

Proč zrovna Honsig? Kromě toho, že Paulase bezpochyby zajímal coby výrazná postava z dějin jeho kraje, v jeho příběhu se ukazuje celá nejednoznačnost česko-německých animozit, konfliktů a vzájemných provinění. Tak třeba po krvavém slunovratu úřady Honsiga obvinily, že to on střelbu organizoval ze střechy kostela. U výslechu ho do krve zmlátili a nebýt zásahu českých farníků, kdo ví, jak by to s ním dopadlo.

Ten, který vyvěsil vlajku

S příchodem okupantů do města ovšem Honsig vyvěsil na kostele říšskou vlajku. Dnes tam visí česká a také ukrajinská. Hned 19. března 1939 tu také sloužil děkovnou mši za „osvobození“. Velmi brzy ale – nejpozději poté, co noví páni zarazili bohatou činnost katolických spolků a zabrali majetek farnosti – ze svého vlasteneckého nadšení vystřízlivěl, zažádal si o penzi a stáhl se do ústraní.

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Přesto se po Hitlerově pádu ocitl mezi těmi, na kterých se vyřádily zdejší Revoluční gardy. Cudně, ale výmluvně Paulas zachycuje mlácení a týrání těch, o kterých dav usoudil, že se na Češích provinili nejvíce. Skoro dvě stovky dalších jihlavských Němců v té době spáchaly sebevraždu.

Páter Honsig byl jedním ze skupiny, kterou gardisté mučili a soudili v prostorách dnešní grafické školy při horní části náměstí. Z té dolní, od hotelu Zlatá hvězda, pak odsouzené odvedli na rančířovskou střelnici pár set metrů za Jihlavou. Totiž odvedli – faráře museli vézt na vozíku, protože po lynči už nebyl ani schopen chůze. V Rančířovském lese si oběti musely vykopat společný hrob a nakonec byly zastřeleny.

Kdo za co může

Paulas se ale věnuje i tomu, jak tento ošklivý příběh – jeden z mnoha ošklivých příběhů „krvavého léta“, jak vycházejí najevo a jak si je postupně přiznáváme – žije dál mezi jihlavskými sousedy a pamětníky. Jeden z jeho literárních hrdinů (a všichni jsou inspirovaní hrdiny reálnými) dostane infarkt poté, co zjistí, že se na vraždě faráře podílel jeho blízký příbuzný.

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Autor nadnáší také otázku, proč poválečné zabíjení a vyhnání Němců budí pořád tolik vášní a proč stále tak neradi slyšíme, že kolektivní zub za kolektivní zub není zdravý princip k následování.

Promyslet si to můžeme třeba při procházce Masarykovým náměstím nahoru a dolů, od svatého Ignáce ke svatému Jakubu. Třeba na něco přijdeme.

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Schodiště

Kolektivní zub za kolektivní zub. O multikulturním soužití coby požehnání i pohromě tentokrát v Jihlavě

Masarykovo náměstí v Jihlavě.

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