Čeští vědci za polárním kruhem. Jak se bádá na nejsevernějším souostroví světa?

„Kdo ještě neviděl medvědí trus?“ zeptala se česká bioložka skupiny studentů na ostrově Západní Špicberk, přes tisíc kilometrů za polárním kruhem. To slovo „trus“ tam nebylo, ale z výchovných účelů ho doplňujeme.
I přesto, že se čeští vědci snaží od geopolitiky distancovat, do jejich životů nutně vstupuje.
A skutečně, na kusu kamene se objevilo něco, co silně připomínalo vyvřelou zkamenělinu. Důkaz, že lední medvědi na Svalbardu (norský název pro souostroví Špicberky) nejsou jen tak nějakým žertem.