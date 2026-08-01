Čeští vědci za polárním kruhem. Jak se bádá na nejsevernějším souostroví světa?

Štěpán Hobza
Reportáž
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Vědecký tým Jihočeské univerzity na Svalbardu (norský název pro souostroví Špicberky). Zleva Jiří Bárta, Saša Strunecká, Oleg Ditrich. | foto: Štěpán Hobza

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích má na norských Špicberkách polární stanici, jež se skládá ze základny v hlavním městě Longyearbyen a terénní stanice v zátoce Petunia. Měl jsem možnost se zúčastnit terénního výzkumu pod vedením mikrobiologa Jiřího Bárty, který se ale nakonec změnil v celostně vzdělávací vycházku hodnou Aristotelovy peripatetické školy ve starých Athénách.

„Kdo ještě neviděl medvědí trus?“ zeptala se česká bioložka skupiny studentů na ostrově Západní Špicberk, přes tisíc kilometrů za polárním kruhem. To slovo „trus“ tam nebylo, ale z výchovných účelů ho doplňujeme.

I přesto, že se čeští vědci snaží od geopolitiky distancovat, do jejich životů nutně vstupuje.

A skutečně, na kusu kamene se objevilo něco, co silně připomínalo vyvřelou zkamenělinu. Důkaz, že lední medvědi na Svalbardu (norský název pro souostroví Špicberky) nejsou jen tak nějakým žertem.

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