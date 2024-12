Zastupitelé rovní a rovnější? Jihomoravské zastupitelstvo atakuje ústavní princip rovnosti v právech

Jako právního pedagoga mne zaujala kontroverzní novela jednacího řádu nejvyššího orgánu Jihomoravského kraje. V rámci fair play autor dodává, že je občanem právě tohoto kraje, ale nijak se na jeho chodu aktuálně nepodílí a nikdy nebyl krajským zastupitelem ani radním.

Nové zastupitelstvo Jihomoravského kraje nyní (prosinec 2024) schválilo krajně spornou změnu jednacího řádu, která umožňuje distanční účast na jednání výhradně dvěma skupinám krajských zastupitelů. Za prvé těm, kteří jsou v karanténě, inspirace nedávným covidem je jasná a pochopitelná. A za druhé poslancům a poslankyním Parlamentu ČR v případě kolize jednání s českou Poslaneckou sněmovnou.

I právnímu laikovi je nad jihomoravské slunce zářící nad našimi vinohrady jasné, že nová úprava je v druhém bodu diskriminační. De facto perfidně utváří nerovnost mezi členy krajského zastupitelstva. A to není dobře, jde o zbytečný atak na ústavní princip rovnosti v právech. Jakoby pomrkává na zastupitele, kteří jsou souběžně členy dolní parlamentní komory. Poslanci a poslankyně, jste něco víc! A citované fanfaronské pojetí se propsalo do zmíněného jihomoravského procesního právního předpisu.

Jedním pozadím na více židlích

Obecně nutno pokládat za systémově špatné, pokud někdo sedí jedním pozadím na více zastupitelských židlích. Zde na té poslanecké a krajské. Zákon to sice aktuálně povoluje, ale správné to není. Každý rozumný člověk by si měl vybrat, zda chce působit na kraji, nebo v celostátním zastupitelském sboru.

Laskavý čtenář možná mávne rukou a řekne si: takové starosti bych chtěl mít, to ať si řeší vousatí dědci někde na seminářích na právnických (či jiných) fakultách. Copak existuje v daném kraji nějaký zastupitel, který je současně poslancem?

Ano, tři. A dva jsou, to je ale náhoda, z jihomoravské vládnoucí koalice. (Jeden dvojitý poslanec - krajský zastupitel ze Spolu a jedna poslankyně-zastupitelka také zvolená za Spolu). A teď přijde zlatý hřeb řešené problematiky, krajská vládní koalice disponuje většinou dvou hlasů. Takže už asi rozumíme, proč měl a má Jihomoravský kraj (respektive jeho nejvyšší orgán) takový zájem na výše zmíněné sporné úpravě hlasování. Ani na dobrotivé Jižní Moravě se nedějí věci zbůhdarma.

Poznámka pro právní a politologické fajnšmekry – jedna dvojitá poslankyně-zastupitelka je v táboru opozice. Nicméně při způsobu hlasování v krajském zastupitelstvu (při hlasování je ze zákona nutná většina všech, ne z přítomných), který je odlišný od hlasování ve sněmovně (zde se počítá nadpoloviční většina z přítomných), to matematicky nehraje roli.

Nicméně problémem by diskriminační zvýhodnění bylo samozřejmě, i kdyby v zastupitelstvu seděl třeba jen jeden „dvojitý agent“ nebo jich tam bylo třeba deset, a lhostejno zda z krajské koalice či opozice. Systémově je to prostě špatně. A zastávám silný odborný názor, že jde o úpravu protiústavní.

Nežádoucí souběh funkcí

Zákon o krajích ani jiný právní předpis neumožňuje zvýhodnění zastupitelů, kteří jsou souběžně poslanci Parlamentu ČR. Ústava nezná a doufám snad ani nikdy nepozná krajské zastupitele první a druhé kategorie. Tak jak ji asi vnímají noví jihomoravští regionální konšelé.

Sečteno - mám za to, že předmětná úprava jednacího řádu Zastupitelstva JMK není z právního hlediska v pořádku, a měla by být bez zbytečného odkladu zrušena. Jak jsem již naznačoval zřetelně výše, práva a povinnosti člena zastupitelstva kraje by neměla být určována podle toho, zda vykonává další veřejnou funkci.

Do budoucna by také jistě stálo za zamyšlení, zda by se ze zákona neměl zakázat souběh funkcí poslance/senátora a krajského zastupitele. Kde má pak občan-volič záruku, že se daná osoba věnuje oběma důležitým funkcím naplno?