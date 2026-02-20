Odešel Jim Čert, stopař dvojí tváře. K té druhé se bohužel nikdy nevyjádřil

Jim Čert, vlastním jménem František Horáček (25. 2. 1956 – 17. 2. 2026), na festivalu TrutnOFF vystoupil dvakrát - poprvé hned po Listopadu, ve svobodných časech v roce 1990, kdy pro většinu neznámý harmonikář působil jako zjevení. Zahrál tehdy i s Charliem Soukupem, který přiletěl z několikaletého nuceného exilu v Austrálii. Přijel i čerstvě zvolený prezident - náčelník Václav Havel, evangelický farář a písničkář Sváťa Karásek i řada dalších exulantů. A bylo to skvělé!
Podruhé to bylo v roce 1996, kdy se ještě nevědělo o Jimově placené spolupráci s StB, která rozháněla i naše první pokusy o festival. Tehdy jsme si řekli, že Jim na velké pódium nepatří a příště by mu to spíše slušelo tam, kam náleží - mezi lidi, do hospody nebo na menší scénu do stanu. K tomu už ale nedošlo.
Zemřel undergroundový hudebník Jim Čert. Donášel StB, za spolupráci se omluvil
S prvními informacemi o Jimově spolupráci přišel Vlasta Třešňák se slovy: „To radši ani nechtějte vědět.“ A my jsme se toho drželi. Jim se bohužel ke své druhé tváři ani dlouho poté nevyjádřil, a na TrutnOFF jsme jej už znovu nepozvali. Bohužel to nešlo…
Nešlo to oddělit
Vize, jak by to mezi stoly mimo pódium Jim skvěle rozbalil v Undergroundovém stanu Ivana Martina „Magora“ Jirouse, nešla dohromady s představou, kdy pravidelně udával Věru Jirousovou či Čuňase, spoluzakladatele festivalu. Mrzelo nás i to, že se nikdy nevyjádřil k osudu samizdatového kameramana Michala Hýbka, který na základě Jimova udávání skončil ve vězení a po několika letech od propuštění zemřel ve svých 46 letech. Myšlenka, že by na Pow-wow s undergroundovými kořeny vystoupil, aniž by našemu kmeni osvětlil okolnosti své spolupráce, pro nás byla těžko stravitelná. Prostě to nešlo oddělit.
Hustou a hořkou pointou zůstává nainstalované odposlouchávací zařízení v Jimově harmonice, na kterou mu přispěl náčelník a která pak mnohokrát ležela pod stolem nejen na Hrádečku. Kolikrát bylo slyšet: „Jime, vem tu fňuknu, co se válí pod stolem, a zahraj!“.
František nebyl jen harmonika. Byly to i knížky, bylinky, filozofie, přírodní léčitelství, magie nebo debaty o vaření. Stopař více tváří. Ach jo. Jime, byl jsi skvělý společník, s lítostí ale…
P. S. Festival TrutnOFF na svá pódia a ke kmenovým ohňům již řadu let nezve bývalé spolupracovníky StB, pokud neobjasnili okolnosti své spolupráce. Osudy totiž mohou být různé - i pochopitelné.
Autor je zakladatel Open Air Festivalu TrutnOFF a bývalý disident