ČEKSTAJL: Odešel prezident míru i arašídový farmář. Jak nám Jimmy Carter zadělal na politiky v džínách a svetrech?

Módní návrhář Ralph Lauren kdysi o stylu Jimmyho Cartera řekl, že prezidentova volba oblečení změní etiketu odívání. Jak prorocká slova! Jen pár dní po své inauguraci se Carter objevil na obrazovkách znovu – tentokrát během dnes již slavného „krbového rozhovoru“. V něm vyzval národ, aby otočil knoflíkem na svých termostatech a tím snížil spotřebu energie.

Ke společnému řešení krize si tehdy Carter neoblékl pánský oblek, ale přes bílou košili s kravatou si přehodil béžový kardigan - velmi strategický oděv, který prezidentovi doporučil jeho tým. Krémový hřejivý svetr působil při žádosti národa o uskromnění přece jen o něco smířlivěji. Carterův kardigan se nakonec stal součástí jeho ležérní prezidentské uniformy, kterou nosil během práce v Oválné pracovně i na schůzkách se světovými lídry.

Kardigan bývalého amerického prezidenta Jimmyho Cartera. FOTO Profimedia.cz

Do šatníku Jimmyho Cartera patřily i zcela neprezidentské džíny. Dnes už jsme zvyklí, že modré denimové kalhoty běžně nosil Bill Clinton, Barack Obama, i Petr Pavel. Ale když se v nich demokrat z Georgie ucházel v roce 1976 o prezidentský úřad, byli Američané typickým pracovním oděvem na politikovi zděšeni i nadšeni.

Denimovými nohavicemi od značek Levi’s a Wrangler si ale Jimmy Carter získal pracující třídu i mladé voliče. Navíc tím americký prezident položil základy sartoriální politiky - tedy využívání oblečení, kterým politici formují svou image a vztah k voličům. Jen díky Carterovým džínům a svetru si později Barack Obama mohl dovolit rozhalenou košili, Volodymyr Zelensky mohl obléct khaki mikinu, a stejně zafungoval i svetr Andreje Babiše během poslední prezidentské kampaně.

Jak ale napsal deník The New York Times v roce 1976: „Džíny jsou autentickou součástí Carterova šatníku.“ Americkému prezidentovi nešlo ani tak o vytvoření image - džíny jednoduše rád nosil a jistá neformálnost byla jeho přirozenou součástí. Namísto kariéry u námořnictva přebral pěstování arašídů po svém otci, a poté, co se z guvernéra stal prezidentem, si do letadla Air Force One nosil kufry sám, a se ženou Rosalynn se často procházeli držící se za ruce. Carter také novinářům poskytl mnoho příležitostí, aby ho zachytili v neformálních situacích – jak hraje baseball, farmaří nebo se přátelí s Johnnym Cashem.

Jimmy Carter po sobě zanechal nejen bohaté dědictví v oblasti humanitární činnosti, ale také silný módní odkaz. FOTO Profimedia.cz

Jimmy Carter ovšem nebyl žádný prosťáček – pokud reprezentoval svou zemi, vždy nosil perfektně padnoucí oblek. Ke smokingu zásadně vázal motýlka a jeho schopnost sladit barevné vzory na kravatě s proužky na košili by se mohla vyučovat. Vytříbený styl, ať už ve formálním nebo ležérním oblečení, si Carter zachoval i po roce 1981, kdy ho v prezidentských volbách porazil republikán Ronald Reagan. Džínům a svetrům zůstal věrný i jako nositel Nobelovy ceny za mír, kterou získal roku 2002.

Po jeho smrti současný americký prezident Joe Biden prohlásil, že svět opustil muž zásad, víry a pokory – a také vždy dobře oblečený člověk.