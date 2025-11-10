Kvůli pornu nemá rezignovat ani Rajchl. Či snad ožije praxe z éry StB a Ludvíka Vaculíka?

Nepřekvapivým výsledkem je morální bitva. Rojí se názory, že takové vystoupení odporuje tradiční rodině a jiným hodnotám, za které bojují party PRO, SPD i jiné. Že je to prostě dost munice na to, aby poslanec Rajchl rezignoval. Myšleno zřejmě na svůj mandát.
Morální válečníci mají kolty proklatě nízko. Nahrává jim, že Rajchl ztělesňuje v politice vše, s čím oni nesouhlasí, co je jim protivné, ba odporné. Právě Rajchl bývá terčem nálepek typu fašounský, proruský, kolaborantský, putinovský atd.
Postup StB vůči Vaculíkovi byl hnusný a mnozí si to už tehdy uvědomovali. Ale kolik lidí si dnes uvědomuje, že silně neoblíbený Rajchl je v podobné situaci?
Když jsme byli malí, říkalo se: kdo lže, ten krade a trhá broukům nožičky. Teď už jsme velcí a jako by se říkalo: kdo kritizuje liberální demokracii, má doma na oltáříku Putina a nahrává porno. Pak ale zanikají zásadnější otázky.