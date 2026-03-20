Zákon o „zahraničních agentech“: Rajchlův klacek, který může zlomit Babišovi ruku

Na první pohled zní návrh takového zákona nevinně. Kdo by byl proti tomu, aby se transparentně označovaly organizace, které jsou financované ze zahraničí a snaží se ovlivňovat politiku? Podobná legislativa existuje i jinde. Například americký Foreign Agents Registration Act (FARA), na který se zastánci návrhu odvolávají. Ten vznikl ve 30. letech s cílem omezit vliv nacistické a později komunistické propagandy.
Jenže americká úprava je poměrně úzce vymezená. Vztahuje se na subjekty, které jednají na pokyn nebo pod kontrolou cizí vlády či politických stran a hnutí. Navíc explicitně vyjímá univerzity, vzdělávací zařízení, výzkumné instituce, většinu firem, církve, kulturní aktivity nebo dary pro humanitární účely. V praxi tak dopadá hlavně na lobbistické firmy a PR agentury pracující pro zahraniční klienty.
Nástroj politické šikany
Rajchlův návrh jde opačným směrem. Je široký, vágní, gumový, prostě vhodný jako nástroj politické šikany. Míří nejen na politické lobbisty, hlavně na neziskovky, ale i univerzity, církve, výzkumníky nebo jednotlivce, kteří získávají zahraniční granty a veřejně vystupují. Kritérium „ovlivňování politické debaty“ je natolik široké, že pod něj lze schovat téměř cokoliv od komentáře v médiích přes post na sociálních sítích až po odbornou studii.
To samo je už dost problematické. Jenže návrh jde dál. Zavádí rozsáhlé administrativní povinnosti a dává státu, konkrétně ministerstvu spravedlnosti, značnou volnost v tom, koho a jak bude kontrolovat a trestat. Hrozí, že se stane klackem na nepohodlné, že bude používán selektivně. Motivace autora přitom není těžké odhadnout. Jindřich Rajchl dlouhodobě staví svou politiku na kritice „neziskovek“, médií a akademické sféry. Tvrdý zákon, který na tyto skupiny dopadne, je ideální signál směrem k jeho voličům.
Zároveň je to způsob, jak si budovat pozici uvnitř koalice, způsob, který je viditelný a mediálně vděčný. Rajchl má velké politické ambice, které neskrývá, a rád by byl ministrem. Premiér Andrej Babiš se ocitl v nepříjemné situaci, ačkoliv se nejspíš na původním návrhu nijak nepodílel a dokonce o něm možná ani nevěděl.
Na jedné straně má Babišova vláda ve svém programu závazek zvýšit transparentnost financování organizací, které mají zahraniční financování a ovlivňují politiku, a rád by potěšil voliče SPD. Navíc potřebuje SPD a dokonce i Rajchla (který zastupuje v rámci SPD svoji vlastní stranu PRO) pro podporu své vlády.
|
Pokus o zkrocení Rajchla
Na druhé straně Rajchlův návrh vyvolává znepokojení i u části Babišových voličů, těch, kteří mají blízko k akademické sféře nebo mezinárodní spolupráci. A prosazení Rajchlova návrhu by posílilo vliv konglomerátu SPD a šéfa PRO i organizací a lidí s nimi ideově spojených na vládu. To nezní pro Babiše zrovna dobře.
I proto se zřejmě celá iniciativa rychle začala přesouvat z poslanecké půdy na úroveň vlády. Šéf SPD Tomio Okamura už naznačil, že návrh by mělo přepracovat příslušné ministerstvo. Což může znamenat vzít ho Rajchlovi z ruky a pokusit se ho zkrotit. Protože i pro Okamuru může být Rajchl nepříjemným konkurentem. Otázka je, jestli to ještě půjde.
Babiš teď stojí před politickým dilematem. Pokud zákon výrazně omezí a přiblíží ho západním standardům, riskuje konflikt s SPD a ztrátu části radikálnějších voličů, kterou chce naopak přitáhnout do ANO. Nebo ho naopak nechá v tvrdé podobě projít a tím si otevře problém jinde, který se bude neustále vracet a vracet. Z klacku na vládou nenáviděné neziskovky se tak snadno může stát bumerang, který vrazí do Babiše, a způsobí mu neřešitelný problém.