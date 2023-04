Názor

Žádný politik se nepostaví do situace, aby musel občanům sdělit jednoduchý fakt. Bude hůř. Také to doposud nikdo neudělal, to by byla politická sebevražda. Dnešní ekonomická situace ve světě, vývoj průmyslu a kroky světových mocností ale jasně ukazují, že časy se mění, a že skutečně může být hůř.