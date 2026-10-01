Když jsme o Jiřím Suchém točili s Olgou Sommerovou biografický film, byla jednou z variant názvu „Legenda Jiří Suchý“. Jiří oponoval, že není „žádnej starej legenda“, a tak film dostal název Jiří Suchý – Lehce s životem se prát s využitím verše z písničky Vyvěste fangle.
Jenže když už se člověk jednou stane legendou, tak se z toho jen tak nevyvlékne.
Co ale psát k narozeninám legendy? Všechno bylo napsáno, natočeno a zdokumentováno. Sám Jiří Suchý odhaduje, že vytvořil kolem 1400 písňových textů. Dále zdroje uvádějí, že složil hudbu nejméně ke třem stovkám písní. K tomu přes sto divadelních her, asi sedmdesát knih, filmy, grafiky, kresby, scénáře, sebrané spisy a řada knih o něm.
Volím proto raději osobní pohled vycházející z našeho přátelství, trvajícího víc než 45 let.
Písničky, které se zpívaly u táboráků
V roce 1959, když Jiří Suchý spolu s Jiřím Šlitrem a Ferdinandem Havlíkem založil divadlo Semafor, které se stalo jeho osudem, jsem ještě nebyla na světě. V roce 1968 jsem nastoupila do první třídy a během dalšího roku nastala v naší zemi změna, která se stala zlomem i pro Semafor.
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V prosinci 1969 zemřel Šlitr a plíživě nastupovala normalizace. Suchý byl kvůli svým politickým postojům a podpisu manifestu Dva tisíce slov postupně vytlačován z televize, filmu, rozhlasu, nahrávání i vydávání knih. Sebrali mu dvě třetiny divadla a hrál na střídačku se skupinou Josefa Dvořáka a skupinou Miloslava Šimka.
Moje rodina v té době žila v severočeském Chomutově, písničky Suchého a Šlitra se v rádiu a v televizi prakticky nevyskytovaly. Přesto jsem Semafor šedesátých let znala z nahrávek v té době supermoderního cívkového magneťáku Tesla B41. A také díky pár gramofonovým deskám, jako bylo třeba EP Jonáš a tingl-tangl, které rodiče zakoupili v šedesátých letech.
Písničky Včera neděle byla, Pramínek vlasů, Vyvěste fangle, Tereza a mnoho dalších znal v Československu skoro každý. Zpívaly se u táboráků, často už bez povědomí o tom, kdo je napsal.
Semafor jsem poprvé navštívila v roce 1979 jako studentka gymnázia. Ten, komu šla čeština, občas dostával od pana profesora lístek. Profesorovi dávala vstupenky do divadla jeho matka, paní Tejnorová, vedoucí antikvariátu v Dlážděné, která si je zasloužila tím, že v zadním kumbále antikvariátu schovávala zakázané knížky jejich vlastním autorům – mezi nimi i Jiřímu Suchému.
Lístky byly k stání, tzv. na bidýlko, a jeden stál 5 Kčs neboli bůra. Z bidýlka jsem tehdy viděla lehce surrealistickou hru Smutek bláznivých panen, kde mě zaujala především píseň Veverka, kterou zpívala mladičká Dáda Patrasová. „Našla jsem na štěrku překrásnou veverku, překrásnou – chcíplou – veverku… „.
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V suterénním divadle v pasáži Alfa
Osobně jsem se s Jiřím Suchým setkala na jaře 1981 v Krátkém filmu Praha, kde jsem byla na brigádě předtím, než jsem se na druhý pokus dostala na katedru scenáristiky na FAMU.
Jiří Suchý sice nemohl točit, ale kamarádi z Krátkého filmu mu pomáhali s natáčením „amatérských“ filmů za jeho vlastní peníze.
Pak jsem od něj občas dostávala volňásky a viděla všechno, co Semafor hrál, často i několikrát. Jiří Suchý kdysi takto opakovaně chodil do Osvobozeného divadla a pak čekal u vchodu, aby alespoň zahlédl své idoly Voskovce a Wericha. Chtěl se stát hercem, ačkoliv k tomu podle vlastního mínění neměl zrovna ideální předpoklady. Já jsem toužila být spisovatelkou, od dětství jsem milovala poezii a nosila Jiřímu své tehdejší výtvory.
Kromě Smutku bláznivých panen mi v hlavě utkvěl Sladký život blázna Vincka, Kdyby tisíc klarinetů a samozřejmě Kytice. Tu jsem viděla v době, kdy měla za sebou stovky repríz a herci a zpěváci si ji očividně užívali. Na atmosféru představení v suterénním divadle v pasáži Alfa nikdy nezapomenu. Byla to čirá radost z přítomného okamžiku, společný zážitek diváků a herců a oáza v šedi systému, který už sice trochu povoloval otěže, ale rozhodně je ještě nepustil z ruky.
V roce 1982 jsem byla na premiéře Menzelovy inscenace Dr. Johann Faust, Praha II, Karlovo nám. 40, na níž se Jitka Molavcová poprvé představila jako plnohodnotná Suchého jevištní partnerka. Dvojice Jonáš a Melicharová přišla o tři roky později ve hře Jonáš dejme tomu v úterý.
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Mohla bych pokračovat ve výčtu a popisu plodného období po roce 1989, ale to by Jiří mezitím stihl oslavit i šestadevadesátiny.
Ještě malá poznámka k sametové revoluci. Když Václav Havel požádal 25. 11. 1989 na demonstraci na Letné svého přítele Jiřího Suchého, aby spolu s Jaroslavem Hutkou a Hanou Zagorovou zazpíval Ach synku, synku, byla to podle mě dramaturgická chyba. Představte si, že by tam Suchý vystřihl nějakou pořádnou semaforskou pecku. Třeba právě zde zmiňované Vyvěste fangle!
Rozchodit se k jubileu
Když jsem byla u Jiřího začátkem září na návštěvě, nebyl úplně ve formě. V létě ho postihlo vertigo, porucha rovnovážného ústrojí, při níž má člověk pocit, že se svět kolem něj točí. Pobyl si v nemocnici, což ho oslabilo, a měl pak problém znovu se pořádně rozchodit.
Potěšila jsem ho knížkou Christiana Morgensterna v novém překladu Martina Haška. Jiří si vzpomněl na báseň, kterou kdysi sám překládal, a hned mi ji zarecitoval německy.
Paměť ho prý ale občas trošku zlobí. Nedávno se díval na starší film, kde ho zaujaly písničky a říkal si: To budou určitě texty Zdeňka Borovce, poznávám jeho výborný rytmus a styl. Titulky pak prozradily autora: Jiří Suchý.
Jiří si dělal starosti, jestli zvládne v půlce září rozběhnout novou divadelní sezónu, protože se mu po pobytu v nemocnici zatím hůře chodí. O pár dní později jsem mluvila s režisérkou Olgou Sommerovou, která se byla podívat v Semaforu na představení Šli čtyři Šlitři. Jiří Suchý prý představení zvládl, divadlo bylo plné a aplaus velký.
Takže milý Jiří: přeji ti všechno nejlepší k narozeninám, hodně zdraví a další dobrou divadelní sezónu v Semaforu.
A jak praví klasik:
Vyvěste fangle
Na tingltangle
Protože teď se budem smát
Ten kdo se řehce
Mračit se nechce
Ten bude lehce
S životem se prát...!
Autorka je dramaturgyně, scenáristka a spisovatelka