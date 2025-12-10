Deus ex machina aneb Antické divadelní postupy v soudobé praxi

(Zopakujme si pro ty, kdo ve škole chyběli, když se deus ex machina čili bůh ze stroje probíral: jde o situaci, kdy se příběh zauzlí tak, že ho autor nemůže rozmotat jinak než s pomocí logiku i rozum nerespektujícího boha, který se na jeviště snese na kladce.)
V divadle to někdy funguje, mimo něj už hůř. Ale přesto se o to někteří herci života pokoušejí a na boha na kladce spoléhají. Jen od začátku prosince vím o dvou.
První je právě odvolaný ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Policisté u něj doma našli osmdesát miliónů v korunách, dolarech i eurech. Jeden by čekal, že ztropí scénu, z čeho že ho podezírají, ale on jim místo toho jen vysvětlil, že jsou to celoživotní úspory jeho otce, ba i dědečka, jež mu byly svěřeny do úschovy.
Otcovy úspory nebo něco jiného? Proč se příběh o pokladu exšéfa Správy železnic rozpadá
Dozvěděli se také, že jediným důvodem, proč ty poctivé, inflací požírané milióny trčí doma, je tatínkova dětská traumatická zkušenost z komunistické měnové reformy. Takové to bylo trauma, že dokonce zlato ukrývané dědečkem celou válku proměnil na bankovky! A to i za cenu toho, že na rozdíl od zlata měnová reforma je znehodnotit skutečně může!
Nakonec tatínka, svého boha ze stroje, ukázal na kameru. Na kladce tatínek nebyl, jen tvrdil, že byl celý život extrémně pracovitý. Dramatik života Svoboda si zřejmě myslí, že se tím příběh rozuzlí a ředitelem bude zas.
Nebo ministr životního prostředí v naději Filip Turek; i on se rozhodl prastarý divadelní postup převést do reálu. Jde o jeho neřešitelné jmenování ministrem životního prostředí nebo, jak sám Turek říká, Green Dealu. Bůh ze stroje má tentokrát podobu vazivové chrupavky, páteřní ploténky.
Turek chybí na seznamu ministrů. Motoristé náhradu za něj nehledají
Turek namluvil z lůžka, na které ho upoutala, video, v němž jsme se dozvěděli, že sice chtěl, ale bohužel to nevyšlo, panu prezidentovi vysvětlit, jak si představuje, že by mělo ministerstvo Green Dealu fungovat, neboť na tématu už dlouho pracuje, a to „i když máte pocit, že bych měl být ministrem zahraničí… Tak jsme udělali ústupek a rozhodli jsme se s Petrem Macinkou udělat výměnu, protože nám oběma jde nejen o zahraničí, ale i o ten Green Deal“…
Tohle se fakt bez boha ze stroje neobejde.
Pavel jmenoval Babiše premiérem. Šéf ANO chce z Česka udělat nejlepší místo na Zemi
P.S. V úterý prezident Pavel jmenoval Andreje Babiše premiérem a ten hned potom slíbil, že udělá „maximum pro to, aby se Česká republika stala nejlepším místem pro život na celé planetě.“ Vzpomněl jsem si přitom na báseň Lawrence Ferlinghettiho „Svět je báječné místo“. Píše v ní taky:
svět je báječné místo
k narození
jestli vám příliš nevadí
pár měknoucích mozků
na vyšších místech
nebo nějaká ta bomba
kterou vám sem tam zcela jistě
hodí někdo na hlavu
a různé jiné nepřístojnosti které víc než dost
sužují
naši patentovanou společnost
Obávám se, že pan Babiš bude taky brzo nějakého toho boha ze stroje potřebovat.
(Překlad Jan Zábrana)