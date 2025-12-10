Otcovy úspory nebo něco jiného? Proč se příběh o pokladu exšéfa Správy železnic rozpadá

Václav Janouš
Komentář   13:00
Už druhý týden sledujeme telenovelu, již by mohl Netflix natočit pod názvem „Tatínkův poklad“. Je v ní zlato ukrývané před nacisty, strach z měnové reformy, celoživotní šetření peněz z prodeje kožešin a ryb a 80 milionů korun uložených v synově trezoru jako rohlíky ve špajzu.
Generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda

Generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda | foto: Správa železnic

Ředitel Správy železnic Jiří Svoboda (15. prosince 2023)
Ředitel Správy železnic Jiří Svoboda na slavnostním zprovoznění opravené trati...
Novinářům projekt na pražském hlavním nádraží představili generální ředitel...
Dům Jiřího Svobody v Ústí nad Orlicí, který prodává.
10 fotografií

Ale vážně: u dnes už bývalého šéfa Správy železnic Jiřího Svobody našli policisté při domovní prohlídce balík peněz, o nichž dost neobratně tvrdí, že jsou jeho tatínka. A čím víc o tom mluví, tím neuvěřitelněji pohádka zní.

Kdyby to byly otcovy úspory z podnikání, je vysvětlení jednoduché: stačí vyndat účetnictví jeho rybárny a ukázat, kolik v ní vydělal. Nebo dát na stůl daňová přiznání.

Jenže Svoboda místo toho mluví o prvorepublikovém rodinném majetku. O ukrytém zlatě před nacisty, o němž ještě před pár lety neměl tušení a dozvěděl se o něm úplně náhodou od maminky. O tom, jak se prarodiče báli o úspory tak, že je všechny dali na jedno místo do jeho trezoru.

Šéf Správy železnic Svoboda skončil, policie u něj našla 80 milionů v hotovosti

Vůbec to nedává smysl. Máte-li zlato a strach z měnové reformy, rozhodně ho nebudete měnit na peníze. Máte-li 80 milionů úspor, rozhodně je neukryjete na jedno místo, protože byste se báli zlodějů či požáru. Máte-li 80 milionů a po předcích snahu rodinný grunt rozmnožovat, nakoupíte nemovitosti, kde budou peníze nejlépe uložené.

Ale vy místo toho dáte vše k synovi do trezoru. A váš syn, šéf obří státní organizace, s platem přes půl milionu měsíčně, nezvládne vysvětlit svému otci, že ukládat takový balík do zdi bude kdykoliv vypadat podezřele. O to víc, jste-li šéfem podniku, který přiděluje miliardové zakázky.

Koledníci z protimafiánského

A o to víc, když vás navštíví elitní policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu, kteří nechodí jen tak na kafe, ale naopak s povolením k domovní prohlídce od soudu, kterému musí důvody důkladně vysvětlit. A rozhodně nestačí obecné podezření, že byste doma mohli mít miliony svého otce. Musí to mít setsakra podložené důkazy a předem si podrobně prostudovat vaši finanční situaci i transakce na účtech. Policisté z protimafiánského útvaru prostě nejsou koledníci, kteří chodí dům od domu.

Věříte bývalému šéfovi Správy železnic, že 80 milionů patří jeho otci?

celkem hlasů: 0

A pominu to, že ani ekonomicky vůbec nedává smysl mít 80 milionů v trezoru, protože takové peníze, kdybyste je dali jen na úplně obyčejný účet v jakékoliv bance, tak vám vydělají deseti- až statisíce měsíčně. Jenže vy jste tak spořiví, že nechcete, aby vaše peníze generovaly další peníze. Vy je zamknete do trezoru, a když váš syn a vaše vnučka kupují pozemky, stavějí domy nebo kupují byty, tak je necháte, aby si raději půjčili u banky a spláceli dluh i s úroky...

Záhada 80 milionů šéfa železnic. Majetek Svobodových v mnohém budí otázky

Pokud jsou ty peníze tak čisté jako slovo vašeho tatínka (od kterého dokolečka slyšíme, jak od třinácti let dřel v hospodářství), pak jistě není potřeba se tak úzkostlivě vyhýbat předložení jednoduchého důkazu. I tatínek ale místo toho zvolil jinou taktiku: když si jej kriminalisté pozvali na výslech, aby naspořené peníze vysvětlil, odmítl vypovídat. Pročpak asi?

Je to prosté: chcete-li, abychom uvěřili, že tatínek šetřil, zpeněžil zlato schované před nacisty, nelogicky peníze držel v hotovosti, aby ztrácely na hodnotě, a zbohatl na kožešinách i rybách, pak stačí ukázat daňové přiznání. Tam se totiž nevypráví, tam se počítá. V tu chvíli přestaneme všichni pochybovat o rodinném umění neuvěřitelně spořit.

Jen doufám, že účetnictví a daňová přiznání se záhadně neztratila nebo neshořela. Protože to už bych začal věřit, že je třeba se do skrýše po zlatu podívat znovu – protože co kdyby tam byla i mapa ke štěchovickému pokladu nebo Jantarové komnatě?

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.