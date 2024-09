Nové spojenectví Praha-Soul. Problémem může být nejistý český podíl na stavbě Dukovan

Jižní Koreu spousta občanů Česka považuje za vzdálenou exotickou zemi, s níž má Evropa omezené kontakty. Jenže Jižní Korea je pro Českou republiku i celou Evropu důležitým partnerem.

Jižní Korea se od šedesátých let stala z montovny zemí, která vyváží moderní technologie. Nejprve elektroniku, později auta a teď i zbraně a jadernou technologii. Stala se jedním z hlavních evropských obchodních partnerů, byť původně se chtěla orientovat spíš na USA.

Nyní Jižní Korea pomáhá Evropě, která utlumila svůj obranný průmysl, s jejím vyzbrojováním. Poláci kupují třeba jihokorejské tanky, Rumunsko samohybné houfnice a další státy je následují. Jižní Korea, byť nepříliš veřejně, podporuje také Ukrajinu v její obraně proti Rusku a je zapojena i do české muniční iniciativy na pomoc Kyjevu.

Prezidentský lobbing za korejský průmysl

Jihokorejský prezident přijel do Česka lobbovat právě za korejský průmysl. Oficiálně sice nemá jihokorejská vláda s tamními firmami nic společného, ve skutečnosti ale s nimi dost výrazně spolupracuje. Je to dáno tím, že Jižní Korea dlouho stavěla na poloplánovaném hospodářství a že dosud hrají v její ekonomice obří roli velké průmyslové konglomeráty, tak zvané čeboly, které jsou propojeny i s jihokorejskou politikou.

U nás prý plánují Jihokorejci postavit továrnu na autobaterie a automobilka Hyundai tu zvažuje rozšíření své výroby. Mluví se také o možné výrobě čipů. To nejdůležitější je ale výstavba dvou nových atomových bloků v Dukovanech, které má stavět korejská firma KHNP. Smlouva o tom má být podepsána do března příštího roku.

Nechme teď stranou to, že někteří lidé tvrdí, že na to KHNP nemá schopnosti a reaktory o požadovaném výkonu. Či že Korejci jsou zvyklí na chlazení reaktorů mořskou vodou, ne jako u nás sladkou v omezeném množství. Upravit stávající reaktory na české podmínky nebude až takový technický problém. Problémem může být jiná věc, a to sice zapojení českých firem do stavby Dukovan. Korejci slibují, že 60 procent stavby Dukovan budou tvořit dodávky českých firem. A to může být problém.

Nepříliš velká výhra

První háček je v tom, že s korejskou firmou KHNP se chce soudit americká firma Westinghouse, která tvrdí, že bez jejího svolení nesmí KHNP používat některé technologie. Proslýchá se, že tento spor chtějí obě strany vyřešit tím, že podstatnou část subdodávek dostanou právě Američané. Ti pak za to stáhnou své námitky. Ostatně, firma Westinghouse by stejně nedokázala jadernou elektrárnu na rozdíl od Korejců postavit celou, takže její vedení nechce stavbu zablokovat, jenom získat část zakázky. A o tu se zmenší český podíl na stavbě.

A ani u zbytku není česká účast jistá. Jak v pátek prohlásil premiér Petr Fiala, korejská strana deklarovala, že se do výstavby nových bloků zapojí až ze 60 procent české firmy, ale české firmy to nesmějí mít za jistotu. Musejí předložit „nejlepší nabídku“, která „bude konkurenceschopná“.

Jak tohle číst? Dá se to totiž přeložit tak, že vlastně žádný český podíl není jistý a že pokud české firmy budou nabízet lepší a levnější zboží než cizí dodavatelé, zakázky dostanou. To ovšem nezní jako příliš velká výhra. Naštěstí pro české firmy jim hrají do ruky dvě věci. Zaprvé část materiálů a dílů se prostě nevyplatí nebo nejde dovézt odjinud.

Například cement, písek. I velmi rozměrné turbíny elektrárny zřejmě budou vyrobeny v Česku. Ostatně, výrobce turbín, plzeňskou Škodovku, vlastní korejský čebol. A za druhé, právě podíl čebolů provázaných neformálně s korejským státem a politikou může vést ke snaze dát českým firmám víc zakázek. Protože korejská vláda bude chtít udělat dobré gesto vůči té české. Jen bude asi třeba, aby na to čeští politici víc tlačili a neříkali dopředu, že nic není jisté.