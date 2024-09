Inspirace korejským zázrakem. Úspěšný příběh ekonomické spolupráce pokračuje

Je to vlastně další díl úspěšného příběhu ekonomické spolupráce – tím prvním se stala investice společnosti Hyundai do automobilky v severomoravských Nošovicích.

V této souvislosti je ale na místě připomenout si, jak se pro nás velmi vzdálená asijská země stala jedním ze světových ekonomických lídrů. Nebyla to jednoduchá cesta. Po skončení korejské války v roce 1953 byla země totálně zdevastovaná a jednou z nejchudších na světě. Dlouhá desetiletí žila ve stínu vojenské diktatury.

Nicméně už od konce sedmdesátých let začal i navzdory tomu ekonomický vzestup, jehož stavidla se naplno otevřela po roce 1987, kdy Korejci dali diktatuře definitivně vale. Jistě je zde zajímavá podobnost se zásadními politickými změnami ve východní Evropě, kde došlo k rozpadu sovětského bloku o pouhé dva roky později.

Ve stínu bezpečnostní nejistoty

Vzestup země, jejíž HDP rostl až o devět procent ročně, byl pojmenován jako „zázrak na řece Han“. Jižní Korea je dnes čtrnáctou největší světovou ekonomikou a onen zázrak dokládá výroba chytrých telefonů, obřích námořních tankerů, automobilů a čipů pro elektroniku. Ještě před pouhými třiceti lety si asi nikdo nedovedl představit, že společnost Samsung bude konkurentem amerického Applu, nebo že automobilka Hyundai pronikne na evropský trh. Orientace na export je pro korejský rozvoj zásadní.

Jižní Korea je nepochybně součástí mohutného vzestupu Asie, které má patřit 21. století. Určitě ale není možné zapomínat na to, že ekonomický a tím i sociální vzestup se odehrával a odehrává ve stínu velké bezpečnostní nejistoty a hrozby, kterou představuje politika Severní Koreje. Vždyť hranice s ní je od hlavního korejského města Soulu vzdálená pouhých třicet kilometrů. Takže kombinace ekonomického růstu se silnou armádou a výdaji na ni je alfou a omegou korejské politiky. Doslova denně musí korejští politici myslet na možnost vzniku konfliktu.

V čem bychom se v Česku měli Koreou nejvíce inspirovat? V prvé řadě tím, jaký důraz se klade na investice do výzkumu a vývoje. Země je dnes v nich na pátém místě na světě. Tomu odpovídají i stále rostoucí investice do vzdělávání. Za zapamatování rozhodně stojí slova předního korejského ekonomického experta profesora Ahn Chung-yonga, že v čele Jižní Koreje a klíčových státních společností stojí lidé se strategickým myšlením, kteří vnímají význam rozvoje ekonomiky a inovací. Že právě to v mnohém předurčuje budoucnost každé země, není jistě pochyb.

Autor je bezpečnostní analytik