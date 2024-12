Křehká, či silná demokracie? Jak se poučit z Jižní Koreje i českého blokování „závadových“ webů

Události zdaleka nekončí. Jihokorejci demonstrují v ulicích a zdejší weboví diskutéři – kteří si cení „klidu k práci“, kdysi oblíbeného hesla Rudého práva – varují před „novým Majdanem“. Už v noci se objevila první hodnocení. Soulská dopisovatelka magazínu Der Spiegel píše: „Dění v Soulu by mělo varovat lidi i v jiných zemích, jak snadno lze podkopat demokracii.“ A shrnuje to: „Ta noc ukázala, jak je demokracie křehká.“

Na tom něco je. I když čtenář znalý Spiegelu za tím ve druhém plánu čte: Dejme si i my pozor na pravicové extremisty. Či jen na pravici. V podání německých progresivistů už samo slovo pravice reprezentuje politický okraj, extrém, ba málem fašismus.

Jenže na totéž se můžeme dívat i obráceně. Platí tu pořekadlo o poloprázdné a poloplné láhvi, což je přece totéž. Pokud prezident vyhlásí stanné právo, ale během šesti hodin je parlamentní cestou zpacifikován, uveden do patřičných mantinelů a sám uzná svou porážku, není to spíše ukázka síly demokracie než její křehkosti? To, co se stalo v Soulu, prostě ukázalo, jak může být demokracie silná, odolná, módně řečeno resilientní.

Jak z magorů udělat pučisty

Vidíme něco, co lze hodnotit protichůdně. To, co jedněm dokládá křehkost demokracie, může jiným dokládat její sílu a odolnost, jde-li do tuhého. Záleží samozřejmě na tom, o co se hodnotitel opírá. Zda se opírá o důvěru v demokracii jako takovou, v její systém. Nebo o nedůvěru vůči všemu, co by eventuálně mohlo narušit její hladké fungování.

Když už jsme u Německa a jeho médií, připomeňme dva roky starý případ „říšských občanů“. Je to poněkud bizarní parta, která se zhlíží nikoliv v nacismu, ale v císařském Německu. Jsou to lidé, které by leckdo zařadil do šuplíku magoři či „zdegenerovaní aristokrati“ (ano, je mezi nimi skutečný princ). Policie u nich při razii objevila zbraně typu kuší či historických pušek. Ale justice, obávající se o křehkost demokracie, z toho udělala „pokus o převrat“.

Libertarián Peter Grimm o nich tehdy napsal: „Podle všeho jde o nepříjemné kumpány. Ale má se vyvolávat dojem, že struktury Spolkové republiky jsou tak slabé, že by je tato skupinka mohla ohrozit?“

Kdo stále straší křehkostí demokracie, vidí ve všem zásadní systémovou hrozbu. Kdo se opírá o sílu demokracie, raději nechává věcem volný průběh.

Bránit, nebo podkopávat

I u nás jsme zažili spory o to, co považovat za útok na křehkost demokracie, ba na ústavní pořádek či svobodu a co naopak považovat za projev svobodných, i když nekonformních či třeba bizarních jedinců.

Vzpomeňme na 25. únor 2022, den po ruské invazi na Ukrajinu. V ten den český stát vyzval – byl to jen apel, žádný zákon či rozkaz – internetové sdružení CZ.NIC, aby zablokovalo weby považované za dezinformační, proruské či prostě nepohodlné. Za normalizace by se řeklo „závadové“ podle vzoru „závadová mládež“. Jistě, ten krok přišel den po ruské invazi, tudíž odrážel nějakou logiku. Ale stejně.

Byl to krok k obraně křehké demokracie, potenciálně ohrožené postupem Rusů na západ? Krok k obraně svobody a ústavního pořádku? Či to byl pokus o podkopání silné demokracie, která se opírá o svobodu občanů i slova a spoléhá na to, že problémy se vyřeší bez speciálních zákonů, stavů nouze či stanného práva? V tom se zcela neshodnou ani soudy, ani společnost jako taková.