Pokus o puč v Koreji byl potlačen, otazníky v českém jaderném tendru přesto stále rostou

A rozhodnutí parlamentu o odvolání jihokorejského prezidenta Jun Sok-jola za nepovedený pokus o vojenský puč ještě nemusí být poslední tečkou. Zejména když dosavadní hlava státu slíbila, že bude bojovat až do konce. Není divu, dobře ví, že už tři předchozí prezidenti skončili za podstatně menší přestupky ve vězení.

Vítězství v soutěži na stavbu nových bloků v jaderné elektrárně Dukovany korejskou společností Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) bylo přitom v létě českou veřejností přijato vesměs pozitivně, jako konkrétní krok k výstavbě po dlouhé době odkladů. Americký Westinghouse se nepodáním nabídky v požadované formě vyřadil sám, a tak se závěr soutěže odehrál jen mezi dvěma uchazeči. Vedle korejské KHNP podala nabídku ještě francouzská Électricité de France (EDF).

Problém, který se může prodražit

Pro mnohé byl výsledek tendru přesto překvapením. EDF totiž disponovala mnohými trumfy, které Korejci postrádají. Francie je evropská velmoc, která by mohla Česku významně pomoci při prosazování tzv. notifikace, tedy nezbytného schválení systému státní finanční podpory jaderného projektu v orgánech EU. Má před sebou ambiciózní program výstavby jaderných elektráren nejen v domovské Francii, který si svým rozsahem přímo vynucuje účast externích dodavatelů. Navíc spolupráce s českými firmami je podepřena i praxí, nikoliv jen právně nezávaznými memorandy.

Přestože její dosavadní stavby jaderných bloků byly poznamenány překračováním rozpočtu a času, řešení problémů přináší zkušenosti, které mohou být využity v dalších projektech. Ostatně s výstavbou jádra v evropském složitém právním prostředí se zatím žádný dodavatel jaderných technologií nedokázal vypořádat přesně podle plánu. O to více to je problémem pro firmu, která nemá žádnou jadernou referenci v Evropě.

A tu právě Korejci naléhavě potřebují. Bylo tedy předem jasné, že jediná šance pro KHNP je nabídnutí nejnižší ceny. A to se také stalo. Cena 200 miliard korun na jeden blok by byla nesporně úspěchem, pokud by se ji podařilo dodržet. A tak se ani nelze příliš divit doporučení ČEZ a výběru vlády v situaci, kdy podmínky tendru ani neumožňovaly náležitě zohlednit všechny výše popsané přednosti Francouzů. A navíc v situaci, kdy KHNP slíbila veškerá rizika vyplývající z nevyřešeného právního sporu s Westinghouse o práva výstavby korejské technologie v zahraničí vyřešit a vzít na sebe.

To se ale ukazuje být nepříjemným problémem, který se může hodně prodražit. A není divu. Westinghouse nemá žádnou motivaci, aby usnadňoval cestu svému konkurentovi na lukrativní evropský trh. KHNP bude přitom čelit problémům i na domácí půdě, které se v nové politické situaci ještě zvýší. Starý prezident Jun byl totiž silným podporovatelem jádra a zahraniční expanze. Což se o nastupující politické garnituře rozhodně říci nedá. Obavy ohledně budoucnosti korejských jaderných exportních iniciativ se nyní objevují už i v samotné Koreji. Jak uvedl The Korea Herald, „celý sektor, od financování projektů až po mezinárodní smlouvy, silně závisí na vládní politice“.

České firmy jistotu nemají

Obrovsky zadlužená státní mateřská skupina KEPCO, pod níž KHNP spadá (akcie KEPCO okamžitě po pokusu o puč spadly o cca 10 procent) si těžko může dovolit další ztrátový projekt. Ani její referenční projekt jaderné elektrárny Baraka ve Spojených arabských emirátech totiž neskončil v zisku, přičemž výstavba v SAR probíhala v nesrovnatelně jednodušších pracovně-právních podmínkách, než které jsou samozřejmostí v Evropě.

Protože košile je bližší než kabát, tak korejští poslanci se státní KEPCO/KHNP budou zákonitě dále ptát a zajímat se spíše o to, co přinese český jaderný projekt pro korejský průmysl. A pokud koláč k rozdělení je jen jeden a je finančně limitovaný, tak se zákonitě musí přitlačit na české dodavatele.

Panují obavy, že právě to nastane. Přestože KHNP slíbila 60% účast českých dodavatelů na zakázce, zatím nic není závazně stanoveno.

Otázkou pro české firmy samozřejmě není pouze objem, ale i férové ceny. Čím vyšší náklady budou totiž Korejci mít s dalšími stranami, například na dosažení dohody s Westinghouse a na uspokojení svých korejských dodavatelů, tím méně zbude na místní firmy, má-li se rozpočet dodržet. Lehce by se pak mohlo stát, že toužebně očekávaná lukrativní zakázka se stane pro českou firmu zakázkou ztrátovou.

Otazníky v českém jaderném tendru tedy přetrvávají a spíše stále rostou. Navzdory vcelku očekávané reakci českého ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), že poslední události v Koreji by neměly negativně ovlivnit plán výstavby nových jaderných bloků v Dukovanech. Uvidíme, co se podaří závazně sjednat do konce března. Tento termín je totiž v harmonogramu stanoven pro uzavření právně závazné smlouvy o dodávce mezi ČEZ a KHNP.

Autor je výkonným ředitelem Asociace nezávislých dodavatelů energií