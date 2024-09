Jižní Libanon je spící noční můrou. Dříve tam izraelské vojáky vítali květinami, teď jsou nepřáteli

„Byli jsme tam zakopání osmnáct let, ztratili jsme tisíc lidí, a stejně jsme nebyli schopni sever Izraele ochránit před kaťušemi. Hizballáh nebyl založen proto, že jsme z Libanonu odešli, ale právě proto, že jsme tam tak dlouho zůstali.“

To nejsou slova nějakého levicového antisemity, ale nejdekorovanějšího izraelského generála a pozdějšího premiéra Ehuda Baraka. Právě on byl před čtyřiadvaceti lety v čele vlády v době kvapného stažení armády z okupační zóny, kdy do Izraele muselo z horké půdy uprchnout také na sedm tisíc lidí napojených na tzv. Jiholibanonskou armádu (SLA), tedy kolaborantskou milici, kterou si Izrael ve své „bezpečnostní zóně“ udržoval, vyzbrojoval a platil na nejčernější práci.

Ehud Barak byl ale ještě v uniformě také u toho, když Izrael druhou invazi do Libanonu (ta první přišla už v roce 1978) zahájil. „Když jsme v roce 1982 do Libanonu přišli, Hizballáh ještě neexistoval a tamní šíité nás vítali a sypali na nás květiny,“ řekl mi před lety Barak s odkazem na fakt, že tehdy byly nepřítelem palestinské a levicové guerilly, které učinily z měst a polí místních libanonských obyvatel válečnou zónu.

Emoce na obou stranách

Izrael má dnes k boji Hizballáhu racionální vojenské důvody, premiér Benjamin Netanjahu odklonil pozornost i jednotky od palestinské Gazy s cílem zajistit návrat desítek tisíc Izraelců, kteří byli v uplynulém roce evakuováni ze severu kvůli ostřelování šíitskou milicí.

Podporu proto v této věci vládě zajišťují i nálady a emoce veřejnosti. Eliminace velících složek hnutí včetně jeho generálního tajemníka Hasana Nasralláha jsou považovány za velký triumf. Jak ale v pondělí 30. září prohlásil jeho dosavadní zástupce Naím Kásim, Hizballáh se i přes tyto citelné ztráty chystá i na pozemní invazi armády židovského státu. A do hry tak vstupují i emoce obyvatel jižního Libanonu.

Když se odtud Izrael v květnu 2000 stáhl, měl jsem možnost navštívit někdejší okupační zónu, včetně například věznice Chijám, kde Izraelci a jejich spojenci věznili, vyslýchali i mučili členy Hizballáhu, palestinských skupin či komunistických frakcí. Areál se stal frekventovaným poutním místem a nepříjemným svědectvím, takže když v létě 2006 vedl Izrael měsíc trvající válku s Hizballáhem, vojensky bezcenný objekt srovnal se zemí. Protiizraelské nálady tím ale nezmizely, jak mi tehdy doložila například návštěva u elektrikáře Alího a učitelky Zajnab v Súru.

„Ideologicky nemám s Hizballáhem nic společného, jsem komunista. V boji proti Izraeli je ale rozhodně podporuji, co jiného nám tak tváří v tvář té agresi zbývá?“ deklaroval Alí. Izrael i tehdy útočil na civilní objekty včetně obytných domů, silnic a elektrické sítě, nejen na ozbrojence, teroristy a jejich arzenály.

Jeho manželka Zajnab, věřící šíitka, v té době připustila, že před válkou její žáci často nechápali, proč mluví o Izraeli kriticky. „Teď po válce za mnou ale některé děti přišly s tím, že už vědí, o čem jsem mluvila. Tady totiž není nikdo, koho by se ty izraelské útoky nějak nedotkly. Když ale náš starší syn přinesl nálepku s Nasralláhem a chtěl ji dát na lednici, zakázali jsme mu to. Také vyvěsit vlaku Hizballáhu na balkon nesmí, u nás může být jedině libanonská. Kluky ale k lásce k Izraeli nepřivedeme ani kdybychom chtěli – je to nepřítel, jenž nás nemá rád a útočí na nás od doby, kdy vznikl.“

Vstanou noví hrdinové?

Hizballáh se zdaleka netěší jednoznačné podpoře všech Libanonců, ale ani šíitů – další z respondentů, s nimiž stojí za to při cestách do jižního Libanonu hovořit, vlivný ájatolláh Alí al-Amín, se dlouhodobě netají kritikou hnutí i jeho vazeb na Teherán, jeho projevy a rozhovory ostatně kolují po internetu.

V Nabatíji jsem zase při poslední výzkumné cestě narážel spíš na stoupence konkurenčního hnutí Amal. Přesto vnější hrozba a reálná síla nepřítele obvykle společnost stmeluje. A tak jako v palestinské Gaze ani kritici Hamásu nenacházejí mnoho pochopení pro krvavé izraelské nálety přinášející smrt i tisícovkám civilistů, vidiny invaze a další zkázy by patrně nehrály do karet ani izraelským ozbrojeným silám na jihu Libanonu.

„V téhle oblasti má každá generace své hrdiny, já byl jako mladík revolucionářem s rudými vlajkami, dnes se holt musíme smířit s tím, že naše děti se shlédly v Íránem podporovaném šajchu Nasralláhovi a jeho islamistech,“ řekl mi řemeslník Alí.

Hasan Nasralláh je mrtvý. Kterého hrdinu si libanonská scéna vygeneruje na jeho místo, to vyplyne v nejbližších dnech, týdnech a měsících i z toho, jaký vojenský postup zvolí židovský stát, jak bude svou klientskou milici nadále formovat Islámská republika Írán, a jak se k hrozbě dalšího šíření konfliktu postaví mezinárodní společenství.

Autor vede Centrum pro studium Blízkého východu na Metropolitní univerzitě Praha.