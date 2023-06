Málokdy se ale pustí do nějaké zásadní polemiky s něčím, co bylo do té doby v jejich zemi považováno za všeobecně platnou normu. Tímto směrem se nedávno vydal bývalý německý prezident Joachim Gauck se svou novou knihou. V němčině nese název Erschütterungen, což by se asi dalo přeložit jako Otřesy. Podtitulek zní: Co ohrožuje naši demokracii zvenčí a zevnitř. Knihu napsal spolu s novinářkou Helgou Hirschovou.